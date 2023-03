World of Warcraft bricht nach Jahrzehnten ein ungeschriebenes Gesetz

World of Warcraft macht es euch bald einfacher, mit Mitglieder der anderen Fraktion zu spielen.

Jahrelang war eine Zusammenarbeit von Horde und Allianz in World of Warcraft undenkbar. Doch in der letzten Zeit scheint bei Blizzard ein Umdenken stattzufinden. So machte schon ein Patch im letzten Jahr fraktionsübergreifende Gruppen in Dungeons und Schlachtzügen möglich. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter.

Liebe statt Hiebe

Der große Patch 10.1 bringt nämlich fraktionsübergreifende Gilden, sodass ihr mit Freunden von der Horde und der Allianz derselben Gruppe beitreten und von Vorteilen wie Gilden-Reparaturen profitieren könnt. Schließlich entstehen beim Spielen mit Anderen oft Erinnerungen, an die man noch Jahre später zurückdenkt:

5:02 Das werden wir an WoW nie vergessen - Unsere Erinnerungen an 15 Jahre World of Warcraft

Das neue Feature soll aber rein optional bleiben, wie ein Entwickler im Interview mit Gamespot verrät. Man wolle nicht an der Identität von Horde und Allianz rütteln, oder den Frieden zur Standard-Erfahrung machen, sondern interessierten Spielerinnen und Spielern das gemeinsame Spielen ermöglichen.

Wie funktioniert das?

In den ersten Patch Notes einer Testversion des Updates werden schon einige Details angegeben:

Gilden gehören weiterhin entweder zu der Horde oder der Allianz, was von der Fraktions-Zugehörigkeit des Gilden-Anführers bestimmt wird. Gilden-Achievements und -Verkäufer reflektieren etwa immer noch die Fraktion der Gilde.

Mitglieder, die der anderen Fraktion angehören profitieren zwar von freigeschalteten geteilten Perks, aber können nicht zu bestimmten Achievements beitragen (wenn etwa jemand von der Horde einer Allianz-Gilde angehört, kann er nicht zu einem Achievement beitragen, das die Tötung von Horde-Mitgliedern voraussetzt).

Während das neue Feature getestet wird wird, können sich manche Aspekte noch verändern.

Wann kommt der Patch?

Blizzard hat dieses Jahr noch einiges vor.

Ein genaues Releasedatum für Patch 10.1 gibt es bisher noch nicht, das Update soll laut Roadmap aber zwischen Frühling und Sommer erscheinen und wird Season 2 der neuesten Erweiterung Dragonflight einläuten. Was dieses Jahr laut Roadmap noch alles geplant ist, könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen.

Wie ihr auch im Bild oben seht, wollen die Entwickler noch einige weitere neue Inhalte mit Patch 10.1 liefern. Dazu gehören das neue Gebiet Zaralekhöhle, ein neuer Raid mit insgesamt 9 Bossen und mehr.

Was haltet ihr von den fraktionsübergreifenden Gilden? Habt ihr auf dieses Features schon lange gewartet, oder würdet ihr niemals mit einem Mitglied der anderen Fraktion gemeinsame Sache machen?