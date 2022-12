WoW Dragonflight – Die Roadmap für 2023 zeigt: Blizzard hat Großes vor

Dieses Jahr erschien mit Dragonflight das nächste große Kapitel von World of Warcraft. Wie Blizzard nun erneut bestätigte, geht es 2023 furios weiter. Wie genau, zeigt uns eine umfangreiche Roadmap für das kommende Jahr.

Ihr habt das Addon Dragonflight noch gar nicht gespielt? Wir nennen euch hier drei Gründe, warum es eine Überlegung wert ist:

Welche Inhalte sind geplant?

Geplante Inhalte für 2023 in der Kurzübersicht:

Sechs Inhalts-Patches (darunter zwei große Updates)

Updates für bekannte Systeme und Feiertage

Neue Dungeonerlebnisse

Neue Story-Quests und Quest-Kampagnen

Neue Feedback-Möglichkeiten an die Entwickler

Ein neues Handelspostensystem

Gegenstände schlechter/gewöhnlicher Qualität als Transmog-Vorlagen

Neue Items

Weniger und kürzere Pausen ohne neue Inhalte

Die neuen Inhalte im Detail

Saison 2 und 3- Insgesamt sind für 2023 sechs Inhalts-Patches geplant, die gleichmäßig verteilt im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Teil dieser Patches sind auch die traditionell zu jeder Erweiterung erscheinenden umfassenden Updates (Saisons) mit neuen Zonen, Schlachtzügen, Updates für Berufe und saisonalen Belohnungen.

Update 10.0.5- Mit dem Update 10.0.5 sollen das Handelspostensystem und weitere unbenannte Inhalte für das Gebiet »Morgen der Primalisten« hinzugefügt werden. Mit dem Handelspostensystem soll man kosmetische Gegenstände und Gegenstände von schlechter und gewöhnlicher Qualität als Transmog-Vorlagen erhalten können. Das Update soll im Frühling 2023 erscheinen.

Update 10.0.7- Kurz darauf soll das Update 10.0.7 rauskommen. Dieses bringt vor allem neue Aufgaben, heißt es in der Beschreibung zur Roadmap:

10.0.7 bringt eine neue Questkampagne und wiederholbare Weltinhalte auf der Verbotenen Insel, wenn die Dracthyr (in Begleitung einiger unerwarteter Gäste) an den Ort ihrer Gefangenschaft zurückkehren, um mehr über ihre Herkunft und ihr Schicksal zu erfahren. Diese Inhalte läuten das nächste große Kapitel von Dragonflight ein, und sobald es abgeschlossen ist, wird ganz deutlich werden, wohin uns unsere Reise als Nächstes führt. Neben diesen neuen Inhalten haben wir auch vor, Questreihen für Traditionsrüstungen für Menschen und Orcs hinzuzufügen, einige unserer wiederkehrenden Feiertage zu aktualisieren und mehr. Quelle: Blizzard

Update 10.1.5 und 10.1.7- In der zweiten Jahreshälfte sollen die Inhalts-Updates 10.5.1 und 10.1.7 folgen und die Zeit zwischen dem zweiten und dritten großen Update überbrücken. Es wurden bisher noch keine genauen Inhalte genannt. Laut Blizzard sollen sie auf jeden Fall mehr Geschichte, mehr Inhalte, mehr Belohnungen, mehr Ereignisse, mehr technische Verbesserungen und weniger Pausen dazwischen bringen.

Außerhalb der großen Updates- Doch auch außerhalb der großen Patches sollen neue Inhalte und Verbesserungen erscheinen:

Dazwischen wollen wir unsere Welt auch mit neuen Weltereignissen, Updates für Systeme und bekannte Feiertage, neuen Dungeonerlebnissen, neuen Kapiteln in der Geschichte und Videosequenzen erweitern und weiterentwickeln, die als Epiloge oder Prologe für den nächsten großen Schritt in diesem Abenteuer dienen können. Vor allem aber wollen wir mehr Gelegenheiten schaffen, um auf euer Feedback zu reagieren und Elemente hinzufügen oder ändern zu können, wie es von unseren Spielern verlangt wird. Quelle: Blizzard

