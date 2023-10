Wegen The Last of Us: Meister-Regisseur ist froh, einen 200 Mio. Dollar teuren Zombie-Blockbuster doch nicht fortgesetzt zu haben

Ein Zombie-Blockbuster von Regisseur David Fincher? Dazu wird es zumindest mit World War Z wahrscheinlich nicht mehr kommen. Bildquelle: Paramount Pictures

Ganze zehn Jahre ist es bereits her, dass Brad Pitt auf der Kinoleinwand vor regelrechten Flutwellen von Zombies weglaufen musste: World War Z spielte bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar circa 540 Millionen ein und sollte deswegen schon lange fortgesetzt werden - und zwar von niemand Geringerem als David Fincher.

Doch offensichtlich kam es dazu nie und der Regisseur von Filmen wie Sieben, Gone Girl, The Social Network und Fight Club ist sogar ziemlich froh darüber. Denn ihm zufolge hätte World War Z 2 dieselbe Idee aufgegriffen, der sich auch The Last of Us bedient.

The Last of Us hat schon gezeigt, wie es geht

Im Interview mit GQ erklärt der ausgezeichnete Filmemacher, dessen neuer Film The Killer mit Michael Fassbender am 10. November 2023 bei Netflix startet:

Nun, [meine Idee für World War Z 2] war ein bisschen wie The Last of Us. Ich bin froh, dass wir [den Film] nie gemacht haben, denn The Last of Us hat viel mehr Raum, die genau gleichen Themen zu vertiefen. In unserer Eröffnungssequenz [für World War Z] wollten wir diese kleinen Parasiten verwenden, genau wie es [The Last of Us] in seinem wunderbaren Auftakt im Stil [...] einer Talkshow macht.

Was genau David Fincher damit meint? In der TV-Serie, nicht dem Videospiel, zeigt The Last of Us eine Talkshow aus dem Jahr 1968, in der zwei Wissenschaftler über eine mögliche Pandemie mit Bezug auf den Cordyceps-Pilz diskutieren. Erst danach wechseln wir zum Beginn der Katastrophe im Jahr 2003.

Die gescheiterte Filmtrilogie zu World War Z

Das Filmstudio hatte große Pläne für die Zombie-Apokalypse: Für World War Z war eigentlich schon vor dem Kinostart des ersten Teils eine Trilogie von Regisseur Marc Forster geplant, die von Jason Bourne und The Walking Dead inspiriert war. Allerdings wurden diese Pläne aufgrund von Produktionsproblemen vom Filmstudio Paramount über den Haufen geworfen.

Später sollte J.A. Bayona die Regie von World War Z 2 übernehmen, doch der schied aus, um Jurassic World: Fallen Kingdom zu drehen. Ab diesem Zeitpunkt kam David Fincher ins Spiel, für den dann sogar Brad Pitt für die Hauptrolle zurückkehren wollte. Aufgrund von Budgetproblemen wurde das Projekt aber dann auf Eis gelegt und dann sogar komplett eingestampft - angeblich, weil China keine Zombie-Filme mehr im Kino zeigt.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Als großer Fan der Romanvorlage hat mich der Film zu World War Z wirklich nicht umgehauen. Meiner Meinung nach war eine Kino-Adaption des Materials von Anfang an der falsche Weg, World War Z zu verfilmen. Immerhin setzt sich das Buch aus verschiedenen Kurzgeschichten aus unterschiedlichsten Ländern, Szenarien und Figuren zusammen und wie die vor, während und nach der Zombie-Apokalypse zu überleben versuchen. Der Roman wäre von Anfang an perfekt für eine Anthology-Serie im Format von HBO gewesen. Aber ein World War Z 2 von David Fincher? Ganz ehrlich: Ich hätte mich definitiv nicht darüber beschwert.

So geht es mit The Last of Us im TV weiter: Derweil wurde The Last of Us mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen schon kurz nach dem Serienstart um eine zweite Staffel verlängert. Wann die neuen Folgen der TV-Adaption starten, lässt sich allerdings aufgrund des Autoren- und weiterhin anhaltenden Schauspieler-Streiks kaum sagen.

Habt ihr World War Z bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Zombie-Film gefallen? Hättet ihr euch über eine Fortsetzung von Regisseur David Fincher gefreut oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie zufrieden seid ihr mit der TV-Serie zu The Last of Us und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!