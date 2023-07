The Last of Us 3: Leak verrät erste Story-Details, aber die wichtigsten Figuren fehlen

Ein The Last of Us ohne Ellie? Schwer vorstellbar.

The Last of Us gilt als eines der besten Story-Spiele aller Zeiten, der Nachfolger machte hingegen mit einigen kontroversen Entscheidungen und Charakteren viele Fans wütend.

Wo sich hier ein dritter Teil einordnen wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. Neue Leaks behaupten jetzt aber zumindest, dass die Produktion bei Entwickler Naughty Dog bereits in vollem Gange sei, zudem gibt es erste Story-Details.

Spoilerwarnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zur Story von The Last of Us 2.

Das verraten die Leaks zu The Last of Us 3

Der bekannte Leaker Daniel Richtman, auch bekannt als DanielRPK, hat auf seinem Patreon Account neue Infos zum dritten Teil der Zombiespielserie veröffentlicht. Wie immer gilt auch bei diesem Leak, dass ihr diese mit Vorsicht genießen solltet.

Das soll euch in TLOU 3 erwarten: Laut dem Leaker dreht sich die Handlung um eine Gruppe von Plünderern, die am Rande einer postapokalyptischen Stadt überleben und in einem viktorianischen Haus zusammengepfercht sind, das ihnen als Basis dient .

Für fünf dieser Plünderer soll Naughty Dog gerade Synchronsprecher suchen, die Rollen werden wie folgt beschrieben:

Lucas : männlich, umgänglich, entwickelt aber eine Beziehung zu einem anderen jungen Scavenger und wird später seine dunkle Seite zeigen.

: männlich, umgänglich, entwickelt aber eine Beziehung zu einem anderen jungen Scavenger und wird später seine dunkle Seite zeigen. Val : weiblich, Anführerin der Gruppe.

: weiblich, Anführerin der Gruppe. Ezra : männlich, will das Haus von Val übernehmen.

: männlich, will das Haus von Val übernehmen. Mason : männlich, ein ehemaliger Soldat. Als Val das Kommando erhält, muss Mason zwischen seiner Loyalität zu Ezra und dem Haus wählen.

: männlich, ein ehemaliger Soldat. Als Val das Kommando erhält, muss Mason zwischen seiner Loyalität zu Ezra und dem Haus wählen. Gracis: weiblich, 18–25 Jahre alt. (keine weiteren Details zu dieser Figur)

Über Abby und Ellie, die beiden spielbaren Hauptfiguren aus The Last of Us: Part 2, verliert der Leaker kein Wort.

Ob es sich dabei tatsächlich um die ganze Geschichte handelt, ist aber nicht nur deshalb fraglich. Vielmehr klingt das Ganze nach einer Gruppe von Überlebenden, denen ihr während der Handlung begegnet. Der Leak könnte sich aber auch auf den Multiplayer-Ableger, der gerade in Entwicklung ist, beziehen.

Ein anderer Leaker namens ViewerAnon versichert auf Twitter, dass die Rolle von Ellie in The Last of Us 3 mindestens so wichtig wie im zweiten Teil werden wird:

Des Weiteren will ViewerAnon wissen, dass dieses Jahr erste Dreharbeiten fürs Motion Capturing und Audioaufnahmen passieren sollen:

Ich kann nur sagen, dass ich schon seit geraumer Zeit sehr lautstark darauf hingewiesen habe, dass THE LAST OF US PART III in der Entwicklung ist, und andere es endlich bemerken. In diesem Jahr finden umfangreiche Dreharbeiten statt.

Was wünscht ihr euch für einen dritten Teil? Wärt ihr froh, wenn Abby keine große Rolle mehr spielt oder vielleicht gar keine Rolle mehr spielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.