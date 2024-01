Neues WoW-Addon erinnert euch an eure besten Freunde und schlimmsten Feinde

Bolvar Fordragon erinnert sich an einen alten Gnom - und dank eines neuen Addons weiß er auch, dass sie zusammen ein paar Karpfen geangelt haben. Gute Zeiten.

Jeder hat es schon einmal erlebt. Dieses unheimlich unangenehme Gefühl, wenn ihr euch an einen scheinbaren Bekannten einfach nicht mehr erinnern könnt. Offensichtlich weiß die Person, wer ihr seid, aber ihr habt keine Ahnung, wie dieser Mensch überhaupt heißt, wo er herkommt und was ihr überhaupt schon zusammen erlebt habt.

Zumindest in World of Warcraft könnt ihr derartige Begegnungen mit einem neuen Addon künftig vermeiden. Diese kleine fan-gemachte Erweiterung hilft euch nämlich dabei, Bekanntschaften direkt zu markieren und darauf hinzuweisen, woher ihr diese Person überhaupt kennt und auch, welchen Nutzen sie vielleicht gerade für euer Spiel haben könnte.

Ich erinnere mich an dich!

Das Addon wurde passenderweise auf den Namen I remember you getauft und ihr könnt es bei Curseforge einfach runterladen. Das Addon funktioniert sowohl mit WoW als auch mit WoW Classic. Auf Reddit hat der Ersteller I remember you kurz vorgestellt und sehr viel positive Resonanz erhalten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das System ist simpel. Ihr könnt während des Spielens einfach auf das Porträt einer mitspielenden Person klicken und so das Dropdown-Menü aufrufen. Danach wählt ihr den Menüpunkt Rememeber aus und könnt festlegen, wofür ihr euch eigentlich an diese Person erinnern wollt.

Das können ganz alltägliche Erlebnisse sein, wie etwa, dass ihr gemeinsam Fischen wart. Oder ihr merkt euch, falls eine andere Spielerin oder ein anderer Spieler euch als erstklassiger Tank zahlreiche Feinde vom Hals gehalten habt. Natürlich könnt ihr euch sogar merken, falls jemand euren Zorn auf sich gezogen hat.

Natürlich könntet ihr Spielerinnen und Spieler auf diese Art auch einfach auf eure Freundes- oder Ignorier-Liste setzen. Aber gerade ersteres will auch nicht jeder immer komplett vollstopfen mit im Grunde fremden Leuten.

Mithilfe des Remember-Addons werdet ihr vom Spiel auch ohne Freundschaftsliste daran erinnert, dass ihr jemanden bereits begegnet seid und was ihr zusammen erlebt habt. Noch mehr hilfreiche Addons findet ihr in unseren großen Listen:

Was ist eure Meinung zu diesem kleinen Addon für WoW? Genau das, wonach ihr gesucht habt oder für eure Bedürfnisse dann doch eher ungeeignet? Welche Addons sind eurer Meinung nach die besten für World of Warcraft und welche habt ihr sofort wieder deinstalliert? Vergesst ihr auch oft, mit wem ihr euch getroffen habt, oder bin das nur ich? Schreibt es in die Kommentare!