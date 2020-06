World of Warcraft hat das Genre der Online-Rollenspiele zu ungeahntem Erfolg geführt - und es gleichzeitig fast zerstört. Denn viele der sogenannten WoW-Killer, die sich ein Stück vom Erfolgskuchen des blizzardschen Mega-Hits abschneiden wollten, sind an eben diesem Kuchen erstickt.

Zwei Entwickler-Veteranen haben im Rahmen unseres Find-Your-Next-Game-Projekts erklärt, warum die Nachahmungs-Versuche diverser Entwickler das MMORPG-Genre fast vollständig begraben hätten. Das Gespräch könnt ihr euch in unserem aufgezeichneten Livestreams anschauen (ab Stunde 02:01:30):

Konkurrenz betäubt das Geschäft: Gordon Walton, Executive Producer von Crowfall und Entwickler bei SWTOR, sowie Raph Koster, Lead Designer von Ultima Online, waren sich im Gespräch mit Julius Busch (GameStar) und Leya Jankowski (Mein-MMO) einig: MMORPGs haben sich viel zu lange darauf konzentriert, mit WoW zu konkurrieren. Das sei auf Kosten der Innovation gegangen.

Walton erklärte diesen Fokus auf WoW zusammen mit den langen Entwicklungszyklen von Online-Rollenspielen zum Hauptgrund für mangelnde Innovation im MMORPG-Genre:

"Die größte Herausforderung, die sich uns als MMO-Entwicklern stellt, ist, dass unsere Entwicklungszyklen zu lang sind. Wir kommen nicht so schnell voran wie andere Gaming-Medien, weil es zu lange dauert, jedes [Spiel] fertigzustellen, was bedeutet, dass unsere Leute, die sie entwickeln, nicht dieselbe Anzahl an Versuchen bekommen [wie Entwickler anderer Genres]. Unsere Zyklen dauern fünf Jahre, und das ist ein großes Problem für die Evolution [des MMORPG-Genres]."