Im letzten Q&A hat Game Designer Ion Hazzikostas angekündigt, dass das Portal für die Höhlen der Zeit mit dem nächsten Update, voraussichtlich Patch 8.2, zurückkehrt. Dieses wurde erst mit Patch 8.1.5 von World of Warcraft: Battle for Azeroth durch die Einführung der neuen Portalräume entfernt.

Die Portalräume befinden sich in Sturmwind und Orgrimmar. Sie bieten Reisemöglichkeiten zu allen Erweiterungen des Spiels. Ihr gelangt von diesen aus zum Beispiel nach Dalaran in Nordend (Wrath of the Lich King) oder nach Shattrath (The Burning Crusade).

Rückkehr der Höhlen der Zeit

In den Portalräumen finden sich nicht alle Portale, die es bisher im Spiel gab. Blizzard hat sehr viele davon mit dem Patch entfernt. Vor allem der Verlust des Portals zu den Höhlen der Zeit sorgte für viel negatives Feedback der Spieler.

Darum kehrt das Portal zurück: Der Grund für die Rückkehr liegt in der Bedeutung der Höhlen der Zeit. Diese werden von den Spielern noch immer häufig aufgesucht, um dort den verschiedenen Aktivitäten nachzugehen.

Darum lieben Spieler die Höhlen der Zeit: In den Höhlen befinden sich zum Beispiel die Eingänge für die Raids »Die Schlacht um den Hyjal« und »Drachenseele«. Außerdem gibt es einige Dungeoneingänge und den Rufhändler der Hüter der Zeit.

Blizzard hat aufgrund des Feedbacks erkannt, dass ein Portal dorthin für die Spieler wichtig ist. Mit WoW Patch 8.2 bekommen die Portalräume ein Portal, das euch direkt ins Zentrum der Höhle teleportiert.

Aktuelle Möglichkeiten zu den Höhlen der Zeit zu reisen: Momentan habt ihr drei Wege um zu den Höhlen zu gelangen.

Möglichkeit 1: Portal Uldum in Sturmwind / Orgrimmar und von dort aus nach Tanaris zu den Höhlen fliegen.

Portal Uldum in Sturmwind / Orgrimmar und von dort aus nach Tanaris zu den Höhlen fliegen. Möglichkeit 2: Als Ingenieur könnt ihr das Spielzeug »Extrem sicherer Transport: Gadgetzan« nutzen, um nach Tanaris zu gelangen.

Als Ingenieur könnt ihr das Spielzeug »Extrem sicherer Transport: Gadgetzan« nutzen, um nach Tanaris zu gelangen. Möglichkeit 3: Im Portalraum von Sturmwind / Orgrimmar ein Portal nach Shattrath nehmen. Dort in der Taverne Weltenend mit Zephir sprechen. Habt ihr einen respektvollen Ruf bei den Hütern der Zeit schickt euch diese an den Eingang der Höhlen der Zeit.

Folgende Portale wurden mit Patch 8.1.5 entfernt:

Alle Portale in Dalaran von Legion. Kein direkter Zugang mehr zu Karazhan.

Portal Höhlen der Zeit in Dalaran von Nordend

Portale Shattrath und Dalaran Nordend im Tal der Ewigen Blüten

Portal Höllenfeuerhalbinsel in Sturmwind und Orgrimmar (ihr müsst nun einen NPC-Magier ansprechen, um dorthin zu gelangen.)

Nicht entfernt wurden allerdings die Portale in die Gebiete von World of Warcraft: Cataclysm. Diese findet ihr weiterhin in Sturmwind und Orgrimmar an den bisherigen Orten.