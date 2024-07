WoW The War Within: Termin für Pre-Patch steht, Experte stellt Checkliste für den perfekten Start auf

Der Pre-Patch für WoW The War Within erscheint in wenigen Tagen.

Am 24. Juli 2024 erscheint mit Update 11.0 der Pre-Patch für World of Warcrafts nächstes Addon, The War Within. Wie immer steht der »Frühjahrsputz« an, doch natürlich gibt es auch diverse konkrete Inhalte, auf die ihr euch vor und während des Patches konzentrieren solltet.

Die Experten von Bellullar Warcraft haben in einem YouTube-Video nützliche Tipps für einen gelungenen Start in The War Within zusammengestellt:

Mal wieder aufräumen

Kurz vor Release von The War Within, mit Vorabzugang ab dem 23. August und regulär ab dem 27. August, solltet ihr bei euren Charakteren ein wenig Ordnung schaffen.

Mistet in euren Taschen und Bankschließfächern aus, denn ihr werdet im Addon viele neue Gegenstände und Handwerksmaterialien bekommen, für die ihr Stauraum braucht. Auch euer Questlog solltet ihr aussortieren, damit ihr ausreichend Platz für eure neuen Aufgaben habt.

Gold farmen

Zurzeit ist Gold vielleicht nicht so wichtig, aber ein Feature der kommenden Kriegsmeuten ist ein Bankfach, dass sich accountweit alle eure Charaktere teilen.

Wollt ihr alle 490 Plätze freischalten, braucht ihr stolze 3,126 Millionen Gold. Kriegsmeuten sind ab dem Pre-Patch verfügbar.

Twinks leveln

Nach Release des Pre-Patches werden die Erfahrungspunkte zum Levelauftstieg stark reduziert, ihr könnt eure Zweitcharaktere also schnell auf Level 70 bringen.

Die Experten weisen außerdem darauf hin, dass ihr euch einen Rufer erstellen solltet. Diese startenaktuell auf Level 58, mit Release von The War Within allerdings dann auf Level 10.

Raids und Catch-Up-Mechaniken

Während des Pre-Patches werden alle Raids der Rotation zu »Erwachten«, das bedeutet, ihr könnt schneller die Erfolge und damit verknüpften Belohnungen erhalten.

Dadurch bekommt ihr außerdem einfacher Bronzebarren, mit denen ihr Waffen, Trinkets und Reittiere kaufen könnt. Zwar sind die Barren als Catch-Up-Mechanik gedacht, um das eigene Itemlevel zuverlässig zu erhöhen, doch empfiehlt Bellullar Transmogs für die Barren zu kaufen.

Grund dafür ist, dass mit dem Release von The War Within ohnehin euer gesamtes Gear mit den neuen Items des Addons ausgetauscht wird.

Sucht euch eine Gilde

In Vorbereitung auf die Erweiterung suchen viele Gilden neue Mitglieder und auch Communitys werden wieder aktiver, da viele Spieler zurückkehren, wenn ein neues Addon sich anbahnt.

Falls ihr auch zu den Rückkehrern oder sogar Neueinsteigern gehört, haben wir euch oberhalb einen Guide verlinkt, mit allen wichtigen Infos für euren Einstieg in World of Warcraft.

Nutzt ihr die Pre-Patches immer, um noch möglichst viel zu erledigen oder wartet ihr entspannt auf den Release der Erweiterung? Schreibt es und gerne in die Kommentare.