Möglicherweise können sich Rollenspiel-Fans auf ein ungewöhnliches Projekt früherer Bioware- und Skyrim-Entwickler freuen. Gerüchten zufolge arbeiten Microsoft und das junge Studio Brass Lion Entertainment an einem RPG, welches frischen Wind in das Genre bringen könnte. Und dabei soll sogar der Wu-Tang Clan involviert sein.

Mit diesem Rollenspiel hat wohl niemand gerechnet

Um was für ein Spiel geht es angeblich? Offiziell bestätigt ist das Gerücht um das angebliche Rollenspiel von und mit der Kult-Gruppe Wu-Tang Clan aktuell nicht. Die potenziellen Infos zu dem Projekt haben wir trotzdem für euch schon mal übersichtlich aufgelistet:

Action-Rollenspiel mit Third-Person-Perspektive

Fokus auf Nahkämpfe, die mit Waffen und/oder magischen Fähigkeiten ausgetragen werden

Spieler können Waffen und Magie mit einer oder mit zwei Händen führen - Letzteres ist wesentlich mächtiger, Mischformen sind ebenfalls möglich

Koop-Modus für bis zu vier Spieler

Kampagne soll mehrere Dutzend Stunden Spielzeit bieten, Langzeitmotivation soll es dank Loot-System und reichlich Endgame-Content geben

Der Soundtrack des Spiels stammt vom Wu-Tang Clan

Der Look ist an Anime-Ästhetik angelehnt

Microsoft und Brass Lion arbeiten gemeinsam an dem Projekt

Das Projekt befindet sich angeblich in einer sehr frühen Entwicklungsphase

Wer war nochmal Wu-Tang Clan? Die amerikanische Hip-Hop-Gruppe existiert seit 1992. Einen ihrer bekanntesten Hits hört ihr hier bei Youtube:

Wie glaubwürdig ist das Gerücht? Die angeblichen Infos zu dem Wu-Tang-Rollenspiel stammen von Gaming-Journalist Jez Corden, der in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Prognosen zu Microsoft-Projekten Recht behalten sollte. Branchen-Insider Jeff Grubb möchte die Gerüchte außerdem inoffiziell bestätigen , während sich aktuell laut der Website von Brass Lion Entertainment tatsächlich ein unangekündigtes Action-Rollenspiel in Entwicklung befindet.

Beide Quellen gelten also in der Regel immer als recht zuverlässig und glaubwürdig. Bevor ihr euch zu früh freut solltet ihr dabei aber beachten, dass Videospiele in einer vergleichbar frühen Entwicklungsphase gerne mal umgeworfen oder sogar abgesägt werden.

Falls ihr ein Herz für Rollenspiele abseits des Tellerrands habt, dann werft am besten einen Blick auf diesen Artikel:

Das Studio Brass Lion Entertainment wurde im Jahr 2016 von Manverrr Heir, Bryna Dabby Smith und Rashad gegründet. Ihr Team setzt sich aus ehemaligen Bioware- und Bethesda-Entwicklern zusammen. Ihr erstes Projekt, Corner Wolvers, ist ein Action-Rollenspiel angesiedelt im Harlem der 1990er-Jahre.