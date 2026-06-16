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»Würdet ihr das spielen?« - Nach 3D-Remake von Diablo 2 zeigt Entwickler ein neues Mittelalter-Rollenspiel

Der Hobby-Entwickler von Diablo 2 Reimagined zeigt ein neues Action-Rollenspiel in der Unreal Engine 5. Als Exorzist sollt ihr alleine oder im Koop-Modus gegen sieben Höllenfürsten kämpfen.

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Peter Bathge
16.06.2026 | 16:45 Uhr

Video starten 2:42 Als Kreuzritter gegen Dämonen: Neues vielversprechendes Schwertkampfspiel existiert aktuell nur als Design-Studie

Der YouTuber I Make Games hat sich in der Gaming-Gemeinschaft bereits einen Namen gemacht. Sein inoffizielles Projekt Diablo 2 Reimagined transportiert den Klassiker mithilfe der Unreal Engine 5 in die Ego- und Third-Person-Ansicht.

Nun nutzt der Entwickler seine gesammelte Erfahrung für ein völlig neues, eigenes Konzept. Mit einem ersten Trailer (siehe oben) stellt er ein düsteres Rollenspiel vor und will von der Community wissen, ob er damit einen Nerv getroffen hat.

Dämonenjagd mit Schwert und heiliger Magie

Das neue Projekt entspricht einer persönlichen Wunschvorstellung des Entwicklers. Als Kulisse dient eine Spielwelt, die vom mittelalterlichen England inspiriert ist. Ihr schlüpft in die Rolle eines Klerikers beziehungsweise Exorzisten, der sich gegen eine gewaltige dämonische Invasion stemmen muss.

Der erste spielbare Prototyp entstand innerhalb von wenigen Wochen und bündelt laut I Make Games das Wissen aus fünf Jahren Arbeit mit der Grafiktechnologie von Epic Games, die immer wieder für Diskussionen sorgt:

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Der Trailer gewährt bereits Einblicke in das Kampfsystem. Zu sehen ist ein klassischer Ritter, der sich mit Schwert, Schild und einer Armbrust gegen finstere Kreaturen erwehrt. Die Kämpfe wirken organisch animiert und erinnern an ältere Titel wie Knights of the Temple oder Severance: Blade of Darkness.

Zudem greift der Protagonist auf heilige Magie zurück, um die Ausgeburten der Hölle zu bannen. Inhaltlich soll sich die Geschichte um menschliche Abgründe wie Trauma, Verrat und Sünde drehen. Geplant sind sieben Fürsten der Sünde, die jeweils ein eigenes Reich beherrschen.

Kooperativer Spielspaß und prozedurale Welten

Sollte das Projekt jemals vollständig realisiert werden, sieht die Wunschliste des Entwicklers unter anderem einen Koop-Modus für ein bis vier Spieler vor. Das Fortschrittssystem soll stark auf das Sammeln von Beute ausgelegt sein, kombiniert mit einer tiefgehenden Anpassung von Zaubersprüchen und Fertigkeiten.

Der Prototyp von I Make Games setzt auf eine düstere Atmosphäre. Der Prototyp von I Make Games setzt auf eine düstere Atmosphäre.

Für die Spielwelt ist eine Mischung aus handgemachten Abschnitten und zufällig generierten Orten angedacht. Die Erzählung soll durch Zwischensequenzen vorangetrieben werden. Für die Erstellung des Prototyps nutzte der Entwickler fertige Bausteine sowie künstliche Intelligenz für 3D-Modelle, während die Musik komplett selbst komponiert wurde.

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Ob aus dieser Vision ein echtes Spiel wird, bleibt vorerst offen. Der Entwickler betont, dass es sich um ein reines Herzensprojekt handelt, das ein großes Team und ein entsprechendes Budget erfordern würde. Schon im Interview zu Diablo 2 Reimagined betonte I Make Games, dass er das Projekt gerne als Sprungbrett für ein eigenes Spiel nutzen würde. Mehr dazu erfahrt ihr im exklusiven, oben verlinkten Artikel.

Die Zuschauerreaktion fällt jedoch eindeutig positiv aus, ein User schreibt in den Kommentaren: »Ich würde dieses Spiel nicht nur spielen, ich würde sogar dafür bezahlen.«

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