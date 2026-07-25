Einer der besten WW2-Shooter hat ein »historisch korrektes« Achievement, das ihr nur ganz genau einmal im Jahr verdienen könnt

Die drei PC-Teile der Brothers-in-Arms-Reihe haben bis heute noch viele Fans.

Achievement-Jagd kann eine ziemlich schweißtreibende Angelegenheit sein. Oft müsst ihr für die begehrten Trophäen hunderte von Headshots sammeln, das Spiel auf dem absurdesten Schwierigkeitsgrad beenden oder gefühlt jeden Stein in der Spielwelt zweimal umdrehen.

Doch manchmal fordern Entwickler von euch nur eins: ein bisschen Geduld! Ein besonders kurioses Beispiel dafür versteckt sich in Brothers in Arms: Hell's Highway, einem Weltkriegs-Shooter aus dem Jahr 2008, der bis heute (zu recht!) viele Fans hat.

Hier gibt es nämlich einen Erfolg, der euch buchstäblich auf den Tag genau testen möchte. Solltet ihr den richtigen Moment verpassen, heißt es: Bitte ein ganzes Jahr lang dumm in die Röhre gucken.

PLUS-Archiv 4:32 Brothers in Arms: Hell's Highway - Unser Test-Video aus dem Jahr 2008 zum Weltkriegs-Shooter

Das Warten auf den perfekten Tag

Die Trophäe, um die es geht, trägt den passenden Namen »Remember September '44«.

Auf dem Papier klingt die Aufgabe eigentlich extrem simpel, fast schon geschenkt: Ihr müsst Brothers in Arms: Hell's Highway lediglich starten und online spielen. Der Haken an der Sache ist allerdings das genaue Datum.

Der Erfolg ploppt ausschließlich dann auf, wenn ihr euch exakt am 17. September in die Schlacht stürzt. Verpasst ihr dieses Zeitfenster auch nur um wenige Stunden, müsst ihr wieder volle 365 Tage verstreichen lassen, bis sich die nächste Gelegenheit bietet. Auch das Herumdoktern an der Systemuhrzeit hilft da nicht.

Dass sich die Macher genau für dieses Datum entschieden haben, ist absolut kein Zufall.

Brothers in Arms: Hell's Highway versetzt euch direkt in die Operation Market Garden: Diese gewaltige alliierte Militäroffensive im Zweiten Weltkrieg begann exakt am 17. September 1944.

Das Ziel der Operation war es, wichtige Brücken in den Niederlanden zu erobern, um so den Vormarsch nach Deutschland zu beschleunigen und den Krieg bestenfalls noch vor Weihnachten zu beenden. Bekanntermaßen scheiterte das Vorhaben jedoch unter schweren Verlusten.

Wer damals den Release des Spiels im Jahr 2008 mitgemacht hat, musste sogar besonders viel Ausdauer beweisen. Der Titel erschien nämlich erst Ende September, wodurch das magische Datum gerade verstrichen war. Wer also seine Achievements vervollständigen wollte, musste also knapp ein ganzes Jahr lang warten.

Auch abseits solcher Gimmicks lohnt sich ein Blick auf das Spiel noch heute. Der Fokus auf Deckungen, das Flankieren von Feinden und das Kommandieren eurer kleinen Trupps bieten immer noch eine tiefgehende Erfahrung, die in vielen modernen Shootern leider oft zu kurz kommt.