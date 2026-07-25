Ihr denkt, Super Mario war von Anfang an ein Klempner? Überraschung: Das war nicht immer so!

Mario ist weit gekommen und hat sogar zwischenzeitlich den Beruf gewechselt. (Bildquelle: Universal Pictures/Illumination/Nintendo)

Seit seinem ersten Auftritt in Donkey Kong (1981) hat sich Super Mario kaum verändert: Auch heute noch trägt er einen prächtigen Schnurrbart, eine blaue Latzhose und einen roten Hut (den trug er übrigens nur, damit seine Haare nicht animiert werden mussten, wenn er springt). Während er aber schon immer ein Experte für das Retten von Prinzessinnen war, hat er sich beruflich zwischendurch umorientiert.

45 Jahre ist es her

Äußerlich ist Mario zwar nicht gealtert, inzwischen ist es aber 45 Jahre her, dass Mario in Donkey Kong zum ersten sein Leben für eine Prinzessin riskierte. Selbst Nintendo rechnete damals noch nicht damit, dass aus Mario eine der ikonischsten Videospiel-Figuren aller Zeiten werden würde.

Da Donkey Kong auf einer Baustelle spielte, verpasste man Mario kurzerhand einen passenden Beruf: Er war ein Tischler aus New York. Erst später sollte er seinen Beruf wechseln und ins Pilz-Königreich umziehen.

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Auch der Name des mutigen Handwerkers änderte sich mehrmals. Während der Entwicklung wurde er noch Ossan genannt, ein japanisches Wort, das umgangssprachlich einen mittelalten Mann bezeichnet. Zeitweise wurde der spätere Mario auch Jumpman oder Mr. Video genannt.

Seinen endgültigen Namen und seine italienische Herkunft erhielt Mario dann schließlich von einem realen Vorbild. Mario Segale war ein Geschäftsmann aus Seattle, der Nintendo ein Lagerhaus in der US-amerikanischen Stadt vermietete. Warum genau Mario den Namen des Vermieters bekam, ist bis heute unbekannt.

Seinen neuen Beruf (und seinen Bruder Luigi!) bekam der nun Mario genannte Held dann nur zwei Jahre später in Mario Bros. Da das Jump&Run in einer Kanalisation spielte, war Mario hier als Klempner natürlich viel besser aufgehoben. Offenbar war es aber ursprünglich ein Kollege des Mario-Erfinders Shigeru Miyamoto, der ihn darauf hinwies, dass Mario viel eher einem Klempner ähneln würde als einem Tischler.