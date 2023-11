Für die Game Awards 2023 hat Xbox Großes vor, »letztes Mal war es die Xbox Series X«

Was hat Microsoft bei den Game Awards vor?

Während bisher das heißeste Gerücht um die Game Awards 2023 vermutlich der mögliche erste Trailer zu GTA 6 ist, wirft nun auch Microsoft den Hut in den Ring - bekanntermaßen einer der Größten der Branche. In einem Newsletter macht Microsoft Werbung für die Award-Show, doch es könnte mehr dahinterstecken.

Große Ankündigung bei den Game Awards

Kleiner Satz mit großer Bedeutung: Auf den ersten Blick scheint an der Newsletter-Mitteilung von Microsoft nichts dran zu sein, doch wie die X-Account Colteastwood richtig bemerkt, war es beim letzten Mal etwas sehr Wichtiges.

Im Jahr 2019 empfahl Microsoft zuletzt die Game Awards nicht zu verpassen und kündigte im Zuge der Show die Xbox Series X|S an. Im Newsletter heißt es:

»Feiert die besten Spiele des Jahres und die großen Gewinner live bei den Game Awards am 7. Dezember um 01:30 Uhr zusammen mit wichtigen Ankündigungen und anderen Xbox-Neuigkeiten, die ihr nicht verpassen solltet!«

Worum könnte es gehen? Darüber kann aktuell nur spekuliert werden. Es könnte sich sowohl um neue Hardware, als auch eine große Spiele-Ankündigung sein.

Eventuell gibt Microsoft einen Ausblick darauf, was der Kauf von Activision Blizzard für die Spieler in Zukunft bedeutet. Vielleicht sollen sogar einige Spiele des frisch eingekauften Publishers den Game Pass verstärken.

Was dieser Deal für die Spieler bedeuten könnte, haben wir ausführlich in diesem GameStar Talk besprochen:

1:07:44 Was bedeutet der größte Deal der Videospielgeschichte für uns Spieler?

Vielleicht erfahren wir mehr zum Rollenspiel Fable, auch Senua's Saga: Hellblade 2 ist eine Möglichkeit. Oder Microsoft teast eine erste Erweiterung für Starfield an.

Was passiert noch bei den Game Awards?

Als relativ sicher gilt die Ankündigung der Xbox-Version von Baldur’s Gate 3. Der diesjährige Rollenspiel-Hit von Larian ist außerdem in gleich mehreren Kategorien nominiert.

Ebenfalls zahlreiche Chancen auf einen Award haben Alan Wake 2 und Marvel’s Spider-Man 2. Alle anderen Nominierungen und die wichtigen Infos zu Game Awards 2023 könnt ihr in unserem Übersichts-Artikel nachlesen.

Microsoft könnte die Game Awards für eine große Ankündigung nutzen. Was glaubt ihr, worum es sich handelt? Sehen wir eine neue Version der Xbox Series X oder S? Gibt es vielleicht endlich konkrete Informationen zu Fable? Was für eine Enthüllung würdet ihr euch denn wünschen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.