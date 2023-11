Wann kommt der Trailer zu GTA 6? Fans wollen neuen Termin-Hinweis entdeckt haben

Sprachfindige Fans haben Diskrepanzen in der Übersetzungen der Trailerankündigung entdeckt.

Im Dezember 2023 soll der vielleicht wichtigste Trailer des Jahres erscheinen: GTA 6 will sein Stelldichein geben. Bereits die Ankündigung des Teasers hat Rekorde gebrochen und nun wollen Fans herausgefunden haben, wann genau das Video online gehen wird - und es dauert wohl nicht mehr lang.

Italienisch führt ans Ziel

In der englischen Trailer-Ankündigung von Rockstar bei X, einst Twitter, war von early december die Rede. Diese Information wurde auf der offiziellen Website auch in andere Sprachen übersetzt. Und Fans glauben, dass hierbei eventuell versehentlich genauere Informationen preisgegeben wurden.

Die Foren: Denn des Italienischen mächtige GTA-Fans haben an der Übersetzung etwas Interessantes bemerkt und diesen Fund in den offiziellen Foren geteilt. In der Sprache unseres südlichen Nachbarlandes heißt es nämlich:

primi giorni di Dicembre

Und das heißt übersetzt nicht Anfang Dezember, sondern wortwörtlich in den ersten Tagen des Dezembers . Hierunter verstünden Italiener, wie der User MaxLogan erklärt, in aller Regel im Äußersten den Zeitraum bis einschließlich 5. Dezember.

Die Theorie: Wissen die Übersetzer mehr?

Letztendlich laufen alle Überlegungen auf diese Fragen zu: Wussten die Übersetzer mehr? Oder ist das Ganze nur ein Zufall? Wahrscheinlich letzteres. Rockstar wird streng geheime Informationen, die mitunter sogar den Aktienkurs von Take-Two Interactive beeinflussen, wohl kaum an Übersetzer weitergeben.

Game Awards: Ein Datum, was zwar knapp außerhalb des besagten kulturell-umgangssprachlich verankerten Zeitraumes liegt, aber allen anderen Übersetzungen nicht widerspricht, sind die diesjährigen Game-Awards.

Eventuell findet das Warten also am 7. Dezember ein Ende, wenn im Laufe der opulenten Gaming-Show der Vorhang fällt. Dort wird übrigens auch eventuell neues Material zu Warhammer 40K: Space Marine 2 gezeigt und ein 2024er-Releasetermin hierfür bekannt gegeben.

17:04 Grand Theft Auto - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5 - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5

Von einem Trailer, der wohl Geschichte schreiben wird, zu den legendären Vorgängern des sehnlichst erwarteten nächsten Teils der GTA-Serie. Das obige Video entführt euch in die Vergangenheit einer der wohl berühmtesten Videospielreihen.

Seid ihr gespannt auf den Trailer? Was erwartet ihr von dem wahrscheinlich pro Sekunde am sehnlichst erwarteten Gaming-Trailer des Jahres 2023? Oder zuckt ihr nur mit den Schultern und wartet lieber ab, bis es wirklich Gameplay zu sehen gibt? Oder glaubt ihr genau das, schon bald zu sehen zu bekommen? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare!