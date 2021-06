Die E3 mag zwar offiziell vorbei sein, trotzdem geht der große Spiele-Sommer weiter und lockt mit interessanten Veranstaltungen. Microsoft sorgte bereits im Laufe der E3 für großes Staunen, indem sie neben Halo Infinite auch erste Bilder zum langerwarteten Starfield zeigten. Darüber Hinaus gab es auch Neues zu Forza Horizon 5 zu sehen, das vor allem durch seine spektakuläre Grafik beeindruckte.

Auf dem Fuß folgt nun der große Xbox Games Showcase Extended. In diesem Artikel verraten wir euch, was zu den Inhalten der Show bekannt ist und wie ihr die Veranstaltung am Besten mitverfolgen könnt. Wenn ihr Vorfeld wissen möchtet, welche Spiele auf der E3 am Besten abgeschnitten haben und warum Microsoft gleich doppelt abstaubte, empfiehlt sich ein Blick in folgenden Artikel:

Alle Infos zum Livestream

Datum: Der Livestream findet am Donnerstag, dem 17. Juni statt.

Uhrzeit: Um 19:00 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss.

Wo schauen?

Inhalte der Show

Nun stellt sich natürlich die Frage, was wir in der kommenden Veranstaltung zu sehen bekommen werden. Leider gibt es keine detaillierten Informationen zum Ablauf der Show, allerdings lieferte der Moderator Parris Lilly durch einen Tweet ein paar aufschlussreiche Informationen:

Wenn wir uns die gelisteten Studios ein wenig genauer anschauen, lässt sich im Groben erahnen, welche Spiele einen Auftritt im Xbox Games Showcase 2021 haben könnten:

Double Fine: Das US-amerikanische Entwicklerstudio wird höchstwahrscheinlich etwas zum kommenden Psychonauts 2 zeigen, welches bereits am 25. August 2021 erscheinen wird.

Obsidian: Auf der E3 hat das Studio bereits erste Bilder zu The Outer Worlds 2 gezeigt. Da der gezeigte Trailer wenig aussagekräftig war, können wir davon ausgehen, dass es Neues zum kommenden Science-Fiction-Abenteuer geben wird. Avowed wäre ebenfalls noch ein mögliches Thema.

Rare: Die Entwickler von Sea of Thieves haben in der Microsoft-Show gezeigt, wie die Zukunft ihres Piratenspiels aussehen soll. In einer großen Kollaboration mit Disney soll es Spiele-Inhalte von Fluch der Karibik geben. Wir hoffen auf weitere Informationen im kommenden Showcase.

Ninja Theory: Das Beste kommt wie bekannt zum Schluss. Das britische Entwicklerstudio hat 2017 mit Hellblade: Senua's Sacrifice einen großen Erfolg erzielt. Bereits 2019 wurde die langerwartete Fortsetzung angekündigt. Da es bislang keine weiteren Infos oder Bilder gab, stehen die Chancen sehr gut, neues Material im Showcase zu sehen.

Laut IGN liegt der Fokus vor allem auf Interviews mit den Entwicklern und Behind-The-Scenes-Aufnahmen. Aus diesem Grunde gehen wir davon aus, dass es keine weiteren großen Neuankündigungen geben wird.

Wenn ihr wissen möchtet, wie es nach der E3 weitergeht, empfiehlt sich ein Blick in unsere große Messeliste 2021. Hier haben wir euch alle kommenden Messen und Livestreams in diesem Jahr zusammengefasst.