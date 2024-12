Bei Prime Gaming gibt’s im Dezember 2024 das Remaster eines Star-Wars-Klassikers und 17 weitere Spiele kostenlos

Star Wars: Bounty Hunter erschien erst 22 Jahre nach dem Konsolen-Release für den PC. Jetzt könnt ihr es euch kostenlos holen.

Im Dezember 2024 könnt ihr euch mit 18 Titeln über eine saftige Summe an Spielgeschenken freuen, für die ihr sonst bares Geld zahlen müsstet. In diesem Monat kommen vor allem Freunde von Spielklassikern auf ihre Kosten. Bei der großen Anzahl an Titeln sollte aber auch für alle anderen etwas dabei sein.

Wie immer gibt’s die Spiele als Keys für verschiedene Plattformen wie Epic, GOG oder über die Amazon Games App. Abholen könnt ihr sie auf der offiziellen Website von Amazon Prime Gaming:

Highlights des Monats

Star Wars: Bounty Hunter

16:06 Star Wars: Bounty Hunter - Test-Video zum Remaster des Kopfgeldjäger-Shooters

Genre: Third-Person-Shooter | Release: August 2024 | Entwickler: Aspyr

In diesem actiongeladenen Third-Person-Shooter schlüpft ihr in die Rolle des legendären Kopfgeldjägers Jango Fett. Eure Aufgabe ist es, einen dunklen Jedi einzufangen und das Kopfgeld einzusacken.

Dafür greift ihr auf ein umfangreiches Waffenarsenal mit Ausrüstung wie Raketen und Flammenwerfern zurück und müsst euch in akrobatischen Kämpfen gegen unterschiedliche Gegner behaupten.

Da Star Wars: Bounty Hunter seit dem Release 2002 ziemlich in die Jahre gekommen ist, hat der Entwickler Aspyr im August 2024 eine Remastered-Version veröffentlicht und das Spiel so an die Gegenwart angepasst und es erstmals für PC-Spieler zugänglich gemacht.

Dredge

2:32 Zwischen Idylle und Horror: Der Indie-Hit Dredge zeigt sich im Trailer von beiden Seiten

Genre: Adventure/Horror | Release: März 2023 | Entwickler: Black Salt Games

Dredge ist das komplette Kontrastprogramm zum Gameplay von Star Wars: Bounty Hunter – jedoch nur auf den ersten Blick. Ihr schlüpft in die Rolle eines Fischers, der in einer nebeligen Inselregion gemächlich nach Fischen angelt und seinen alten Karren aufpoliert. Man könnte Dredge glatt mit einem Cozy-Game verwechseln - doch Obacht!

Schnell wird klar, dass hier nur wenig ist, wie es scheint. Die Charaktere, auf die ihr trefft, sind alles andere als normal. Außerdem weisen einige der Fische, die ihr aus dem Wasser zieht, merkwürdige Mutationen auf. Und wenn ihr nachts zu lange unterwegs seid, werdet ihr mit rätselhaften Kreaturen konfrontiert, die euer Schiff zum Kentern bringen können. Oder sind es nur Halluzinationen?

Ehe ihr es euch verseht, ist euer Puls in die Höhe geschossen und ihr findet euch inmitten eines psychologischen Horrorspiels wieder. Doch dann bricht der Tag an und alles ist wieder beim Alten. Oder?

Alle kostenlosen Spiele im Dezember 2024

Unsere Highlights hauen euch nicht aus den Socken? Das ist zwar schockierend, jedoch kein Problem! In der folgenden Liste verraten wir euch alle weiteren kostenlosen Spiele im Dezember 2024 sowie für welche Plattformen die Keys gelten.

Bereits verfügbar

7:22 Call of Juarez: Gunslinger - Test-Video zum Western-Shooter

Ab 5. Dezember

Ab 12. Dezember

Planet of Lana (GOG)

Hero's Hour (GOG)

The Coma: Recut (GOG)

Electrician Simulator (Epic Games Store)

ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition (Amazon Games App)

Ab 19. Dezember

Nine Witches: Family Disruption (Amazon Games App)

Predator: Hunting Grounds (Epic Games Store)

Aces of the Luftwaffe: Squadron Extended Edition (Amazon Games App)

Simulakros (Amazon Games App)

Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition (Legacy Games)

Ab 26. Dezember

Auch aus den letzten Monaten gibt es noch einige Spiele, die sich Abonnentinnen und Abonnenten von Amazon Prime kostenlos sichern können. Dazu gehören das Aufbauspiel Jurassic World: Evolution, in dem ihr euren eigenen Dinosaurierpark errichtet, und das Action-Adventure Tomb Raider: Anniversary, bei dem das Lara-Croft-Debüt von 1996 neu aufgelegt wurde.