XCOM 2 - Nächster Hinweis auf neue Erweiterung

Nachdem bereits eine »Unknown App« in der Steam-Datenbank für Spekulationen über eine neue Erweiterung zum Runden-Strategiespiel XCOM 2 sorgte, tauchten auf ResetEra nun weitere Hinweise auf. Darunter auch eine Abkürzung, die kryptische Hinweise auf den Titel des DLCs geben könnte. Ein Nutzer postete den folgenden Screenshot von der Steam-Datenbank:

Unter den Depots zu XCOM 2 wurden demnach Datenpakete mit dem Zusatz »TLE« hinterlegt, die laut Zusatzinformationen ebenfalls zur ominösen unbekannten App gehören. Auf ResetEra und Reddit geben sich die Fans bereits witzigen Spekulationen hin, für was TLE stehen könnte. Unser Favorit ist »The Latest Expansion«, zu Deutsch also »Die neueste Erweiterung«. Handelt es sich dabei etwa um den zweiten großen DLC im Stil von War of the Chosen?

Sollte Entwickler Firaxis eine neue Erweiterung für XCOM 2 in der Entwicklung haben, ist es denkbar, dass sie diese bei Publisher 2K Games auf der E3 2018 aus dem Hut zaubern. Gesichert ist diese Information allerdings nicht.