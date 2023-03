XCOM trifft Indiana Jones: Battletech-Entwickler zeigen ihr neues Taktik-Rollenspiel

The Lamplighters League könnte euch die Wartezeit auf XCOM 3 verkürzen.

Erinnert ihr euch noch an Harebrained Schemes? Die Entwickler hinter Shadowrun und Battletech haben in den vergangenen vier Jahren hinter verschlossenen Türen an ihrem neuesten Werk geschraubt, das sie nun angekündigt haben.

Wie ihre bisherigen Titel wird auch The Lamplighters League ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel mit Gefechten à la XCOM - und dazu gibt es ein cooles und wirklich unverbrauchtes Setting.

Das erwartet euch in The Lamplighters League

Was ist das für ein Spiel? The Lamplighters League spielt in einer alternativen Version der 1930er-Jahre. Ihr übernehmt das Kommando über die namensgebende Liga der Erleuchteten, um die Welt vor einem bösen Kult namens Verbrannter Hof zu schützen.

Die Entwickler sprechen es zwar nicht aus, aber bei den Bösewichten handelt es sich offensichtlich um Nazis, die okkulte Rituale abhalten und über magische Fertigkeiten verfügen.

Weil die großen Helden der Liga der Erleuchteten nicht mehr sind, müsst ihr Ersatz rekrutieren und stellt euch eine bunte Truppe aus charmanten Schurken, gierigen Grabräubern und schrulligen Wissenschaftlern zusammen, um der drohenden Gefahr Einhalt zu gebieten.

Einen ersten Blick auf die Charaktere sowie das Spielprinzip gibt's im Reveal Trailer:

1:55 Indiana Jones trifft XCOM im Trailer zu Lamplighters League

Wer schon mal Taktikspiele wie XCOM gespielt hat, wird sich hier schnell zurechtfinden. Euch erwarten prozentuale Trefferchancen und die Bewegung über ein gerastertes Spielfeld. Und sogar die Infiltrationsphase aus XCOM 2 ist mit an Bord, in der ihr herumirrende Wachen ausschalten und euch selbst in die optimale Position bringen könnt.

Vielleicht ein kleiner Wermutstropfen: Statt wie in XCOM zufällige Rekruten auszubilden, sammelt ihr in The Lamplighters League nach und nach vorgefertigte Helden. Diese lassen sich zwar auch aufwerten und individualisieren, aber der Charme einer wirklich selbstständig aufgebauten Truppe fehlt.

Ein konkretes Release-Datum gibt's noch nicht, aber das Spiel soll laut Entwickler Harebrained und Publisher Paradox noch 2023 erscheinen.

Xenonauts 2 gespielt Dieses Strategiespiel ist keine Schönheit, aber oh so prächtig von Martin Deppe

Falls ihr doch lieber Lust auf eine ganz klassische XCOM-Erfahrung habt, solltet ihr einen Blick in unsere Preview zu Xenonauts 2 werfen. Denn auch wenn die altbackene Grafik niemanden vom Hocker haut, blutet dieses Spiel XCOM-Feeling pur. Insbesondere Fans der Spiele aus den 90er-Jahren wie UFO und Terror From The Deep solltet unbedingt einen Blick hineinwerfen.