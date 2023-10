5 neue Steam-Hits, die komplett unter dem Radar fliegen

Tarkov, aber für Singleplayer? Quasimorph gehört zu unseren Steam-Geheimtipps der Woche.

Wer sich die millionenschweren Blockbuster im Kino anschaut, bekommt meist viel Bombast für sein Geld. Aber manchmal ist es gerade der alternative Streifen im Kino Lumière, der uns am längsten im Gedächtnis bleibt, der etwas mit uns macht, uns vielleicht sogar ein bisschen verändert. Wer sagt, dass Spiele das nicht auch können?

In unseren neuen Untergrund-Hits auf Steam erlebt ihr das knallharte Prinzip Tarkov als Singleplayer-Rollenspiel, werdet zum professionellen Langfinger und entspannt euch bei einem Aufbauspiel, das die Idee von Dorfromantik auf die Schiene trägt. Viel Spaß bei fünf neuen Steam-Hits, die unter dem Radar fliegen!

Station to Station

Genre: Aufbau-Puzzle | Release: 3. Oktober 2023 | Preis: 17,99 Euro

1:17 Entspannt und wunderschön: Station to Station bringt im Launch-Trailer wieder Farbe in die Welt

Entspannung ist im stressigen Alltag Gold wert, bedeutet für jeden etwas anderes und kann auch spielerisch erreicht werden. Station to Station setzt voll auf diese Art der Meditation und lässt euch Stück für Stück ein Schienennetzwerk in einer knuddeligen Klötzchenwelt legen.

Erste Spielerinnen und Spieler finden das richtig entspannt: Bislang um die 140 Steam-Wertungen ergeben 90 Prozent Zustimmung, was einen sehr positiven Eindruck hinterlässt.

Underground Blossom

Genre: Point&Click-Adventure | Release: 27. September 2023 | Preis: 4,99 Euro

0:40 Underground Blossom entführt euch für seine nachdenkliche Story in die U-Bahn

Ein bisschen Escape Room, einige clevere Rätsel, alles verpackt in eine nachdenklich erzählte Handlung: Underground Blossom gehört zu den künsterischeren Titeln auf unserer dieswöchigen Liste. Ihr durchlebt Schlüsselmomente im Leben der Hauptdarstellerin, und zwar in der U-Bahn.

Bei Steam finden die allermeisten Spieler und Spielerinnen das Spiel sehr ansprechend: 98 Prozent positive Bewertungen aus über 2.200 Rezensionen sind eine beachtliche Hausnummer.

Quasimorph

Genre: Extraction-Rollenspiel | Release: 2. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 19,99 Euro

1:27 Quasimorph ist wie ein knallhartes Tarkov, aber für Singleplayer

Escape from Tarkov und Hunt: Showdown haben es erfunden, mit Marauders, Dark und Darker und Call of Duty: DMZ eifern immer mehr Akteure dem neuen Shooter-Trend hinterher. Wir sprechen natürlich von Extraction-Shootern, die uns in kurze, hochriskante Raids gegen Mitspieler und KI schicken.

Und offenbar braucht es den Multiplayer-Aspekt nicht unbedingt: Quasimorph schickt euch einfach allein in den von Dämonen heimgesuchten Weltraum. Laut ersten Steam-Usern soll das Spiel mal so richtig herausfordernd sein, stellenweise sogar unfair, was an einer extrem steilen Lernkurve liegen soll. Noch wichtig zu wissen: Quasimorph ist gerade erst im Early Access erschienen.

The Lamplighters League

Genre: Taktik-Rollenspiel | Release: 3. Oktober 2023 | Preis: 49,99 Euro

12:18 The Lamplighters League - Test-Video zum Abenteuer-Hit

Wer XCOM vermisst, findet immer mehr Alternativen für zünftige rundenbasierte Gefechte. Eine der neuesten heißt The Lamplighters League und stammt von Harebrained Schemes, den Entwicklern von Battletech und den taktischen Shadowrun-Rollenspielen. Falls euch Steam nicht zusagt, könnt ihr den Titel ohne Mehrkosten auch im Game Pass für PC oder Konsole spielen.

Worum geht's? Ihr folgt einer fantasievollen Geschichte, rüstet eure illustre Truppe Agenten aus und schlagt komplexe, taktische und spaßige Gefechte. Am besten erklärt euch der gute Martin Deppe das Spiel genauer, der hat es nämlich getestet:

Thief Simulator 2

Genre: Berufssimulation | Release: 4. Oktober 2023 | Preis: 19,99 Euro

1:25 Thief Simulator 2 ist quasi »House Ripper« und macht euch zum Einbrecher

Spiele rund um Kriminalität gibt's in vielen Formen und Farben: Als Drogendealer die Nachbarschaft zudröhnen, als Nachwuchs-Capone eine amerikanische Großstadt beherrschen oder einfach in GTA 5 sämtliche Moral über Bord werfen.

Thief Simulator 2 meint es richtig ernst und will den Alltag von Einbrechern und Dieben möglichst glaubhaft simulieren. Ihr knackt Schlösser, schleicht an Sicherheitsleuten vorbei und sackt ein, so viel ihr tragen könnt. 84 Prozent von rund 300 Steam-Rezensenten finden's gut.

Haben wir euren Geschmack in dieser Woche getroffen und Interesse an einem Spiel geweckt? Welchen Titel wollt ihr euch mal näher anschauen? Schreibt es gerne in die Kommentare!