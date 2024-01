Xiaomi HyperOS: Zwei besonders schicke Funktionen werden von vielen Handys leider gar nicht unterstützt

Xiaomis HyperOS soll schick aussehen - aber nicht alle Handys bekommen jedes Feature.

Nahezu jeder Handy-Hersteller hat seine eigene Version von Android. Bei Xiaomi heißt die seit neuestem HyperOS. Mit dem Namen will der chinesische Hersteller den größten Software-Sprung seit Jahren machen und das Update gleichzeitig auf mehr als 100 Handys verteilen.

Weil die unterschiedlich leistungsstark sind, kann nicht jedes Smartphone alle Funktionen unterstützen. Xiaomis Lösung für das Problem: Manche Features sind nur für ausgewählte Handys verfügbar.

Ein besonders krasses Beispiel dafür sind die neuen Grafikfunktionen High-quality Materials und Dynamic Glass . Denn die gibt es nur für eine Handvoll Geräte.

Xiaomi: HyperOS-Funktionen nur für ausgewählte Handys

Was ist passiert? Xiaomi hat eine Übersichtsseite veröffentlicht, auf der man alle wichtigen Neuerungen von HyperOS im Detail vorstellt. Dort finden sich auch die beiden eingangs erwähnten Grafikfunktionen.

Im Kleingedruckten muss man etwaige Vorfreude über die neuen Funktionen aber bremsen. Denn beide Grafik-Features werden nur ausgewählten Modellen zur Verfügung stehen.

So schreibt Xiaomi:

Die High-quality Materials -Funktion ist nur auf einigen Android-U-Modellen verfügbar, darunter das Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12T Pro, POCO F5 Pro. Einige Drittanbieter-Apps müssen auf die neueste Version aktualisiert werden. Die Dynamic Glass -Funktion ist verfügbar auf dem Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 11, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11T, Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10, POCO F5 Pro, POCO F4 GT, POCO F3, POCO F4, Xiaomi 11i, POCO X4 GT

So sehen die beiden Grafikfunktionen von HyperOS aus.

Warum ist das wichtig? HyperOS wird in der Xiaomi-Community für viele Neuerungen gelobt. So stellt ein Nutzer im Poco-Forum auf Reddit vor allem das Aussehen, die Geschwindigkeit und Leistung des Betriebssystems hervor:

Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik von Nutzern, die von den grafischen Neuerungen des Betriebssystems enttäuscht sind. Dass einige Funktionen dann nur für ausgewählte Handys zur Verfügung stehen, dürfte da Wasser auf die Mühlen der Kritiker sein.

Der Blick über den Tellerrand: Diesen Monat haben die ersten Geräte das Update auf HyperOS erhalten. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi mit dem Betriebssystem für ordentlich Wirbel gesorgt, sollte es doch das größte Update seit Jahren sein und das bisherige MIUI vollständig ablösen.

Nach der ersten Charge an Geräten plant Xiaomi nun offenbar, das Update nach und nach an weitere Smartphones auszurollen - ein Prozess, der das erste Quartal 2024 in Anspruch nehmen dürfte.

Was meint ihr? Findet ihr es verständlich, dass einige HyperOS-Funktionen nur auf ausgewählten Smartphones erscheinen? Oder hättet ihr euch einen kleineren Software-Sprung gewünscht, der dafür ein einheitlicheres Erlebnis über alle Handys hinweg schafft? Nutzt ihr ein Xiaomi-Handy und habt ihr HyperOS bereits erhalten? Welche Funktionen hat euch besonders überrascht oder enttäuscht?