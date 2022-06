XIII: Eines der schlechtesten Remakes überhaupt bekommt ... ein Remake

Gute Singleplayer-Shooter sind heutzutage seltener geworden als störungsfreie Tage im Münchner Nahverkehr, doch es gibt ja die Klassiker! Wenn irgendwie die 10 besten Shooter-Kampagnen der letzten 20 Jahre zusammengestellt werden, findet ihr wahrscheinlich in jeder Redaktion irgendwen, der Aber XIII! in die Runde brüllt - auch hier bei uns.

XIII war 2003 wegen seiner Comic-Grafik natürlich kein Verkaufskracher wie ein Call of Duty, aber wer es gespielt hat, war in vielen Fällen ziemlich begeistert, denn XIII hatte alles: eine tolle Geschichte mit super fiesem Cliffhanger, abwechslungsreiche Level, griffige Shooter-Mechaniken, genau die Richtung Prise an spielerischer Freiheit. Und wie großartig das Comic-Thema im Gameplay umgesetzt wurde ... ihr konntet Gegner durch Wände hören , weil ihr Tap tap tap am Boden zu lesen war.

Und dann kam das Desaster. 2020 sollte ein Remake die XIII-Marke zurück zu alter Form bringen: Der Shooter-Meilenstein würde in taufrischer Neuauflage zurückkehren, die Fans von damals begeistern, neue Leute an Bord holen - doch XIII Remake ereilte ein Schicksal, das man niemandem wünscht: Es floppte härter als Men in Black International.

Aber es gibt Hoffnung. Anders, als bei diesen zehn am schlechtesten bewerteten Steam-Spielen:

Ein Publisher wehrt sich

Mit 13 Prozent (welche Zufall) positiven Reviews und einem dicken, roten Größtenteils negativ würde sich wahrscheinlich kein Publisher die Steam-Seite von XIII in die Vitrine stellen, doch Publisher Microids schöpft genau daraus Motivation, den Fehler von 2020 zu korrigieren. Seit über einem Jahr sitzt nämlich ein neues Entwicklerteam am Projekt, wie die Steam-Seite verrät:

Um unserem Qualitätsanspruch gerecht zu werden und eine optimale Spielerfahrung zu bieten, hat Microids die Entwickler des Remakes von XIII an das französische Studio Tower Five (Lornsword: Winter Chronicle) gegeben. Seit über einem Jahr arbeitet das Team an einem großen Update. Dieses Update erscheint am 13. September 2022. An diesem Tag bekommen alle Besitzer einen kostenlosen Patch und werden das Spiel so genießen können, wie es ursprünglich gedacht war.

So ziemlich alle Aspekte des Spiels sollen überarbeitet werden - Grafik, KI, HUD, Sound und, und, und. Der ursprüngliche Entwickler PlayMagic, der damals massiv von den ersten Pandemiemonaten betroffen war, ist offenbar nicht länger beteiligt.

Bis September 2022 bleibt es also spannend, denn die Baustellen von XIII sind groß. Aber hey, wenn alle Stricke reißen, bleibt euch immer auch die Möglichkeit, einfach die klassische Version von XIII zu zocken, die glücklicherweise nie von Steam verschwunden ist. Aktuell kostet sie 1,50 Euro. Also so viel wie ein Cheeseburger bei McDonald's.