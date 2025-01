96 Prozent positiv: Eine brandneue Marvel-Serie begeistert die Presse, doch es gibt auch Kritik

Für die neue Marvel-Serie Your Friendly Neighborhood Spider-Man heben auch die Kritiker den Daumen hoch. Bildquelle: Disney / Marvel

Das neue Marvel-Jahr hat offiziell begonnen! Mit Your Friendly Neighborhood Spider-Man startet die erste MCU-Serie des Jahres auf Disney Plus.

Und die ersten Pressestimmen sind vielversprechend, zumindest wenn wir uns den Kritiker-Score auf Rotten Tomatoes anschauen. Dort kommt die Serie aktuell auf 96 Prozent. Das Publikum bleibt jedoch erst einmal skeptisch und vergibt 72 Prozent.

Auf Metacritic landet die freundliche Spinne von nebenan bei einem mageren User Score von 5,9. In der Filmdatenbank IMDb spinnt sie ihr Netz derzeit bei 6,7 Sternen.

Einige Fans kritisieren zum einen die Animation, die teilweise als »schlecht bzw. schwammig« beschrieben wird, und zum anderen die Story und die Charaktere, die schlecht geschrieben seien. Dennoch freuen sich viele über die zahlreichen Easter Eggs und das Wiedersehen mit altbekannten Figuren.

Bedenkt aber, dass sich die Bewertungen aktuell nur auf die ersten beiden Folgen beziehen.

Worum geht es in Your Friendly Neighborhood Spider-Man?

Die animierte Serie widmet sich wieder den Anfängen von Spider-Man. Nachdem Peter Parker (Hudson Thames) von einer Spinne gebissen wird, entwickelt er spezielle Fähigkeiten. Als Schurken wie Green Goblin (Colman Domingo) oder Doctor Octopus (Hugh Dancy) auftauchen, bleibt Peter nichts anderes übrig, als die Stadt zu retten.

1:52 Diese neuen Marvel-Serien landen 2025 auf Disney Plus (Spoiler: Your Friendly Neighborhood Spider-Man ist natürlich dabei)

Autoplay

Obwohl die Handlung von Your Friendly Neighborhood Spider-Man in einer alternativen Zeitlinie angesiedelt ist, enthält sie viele Bezugspunkte zum MCU. Die Geschichte findet zu der Zeit von The First Avenger: Civil War statt.

Spideys neues Abenteuer könnt ihr euch ab dem 29. Januar 2025 auf Disney Plus im Abo anschauen. Zum Start gibt es eine Doppelfolge und danach jeweils eine Episode wöchentlich.

Ein paar Pressestimmen im Überblick

Eine weitere gelungene Neuinterpretation von Spider-Man und seiner Welt, die auf alles Bisherige anspielt, aber einen eigenen Weg einschlägt. Wir bleiben gerne noch eine Weile in dieser Nachbarschaft.

Mit beliebten Marvel-Charaktere, einer hervorragenden Sprecherbesetzung und zahlreichen Easter Eggs fängt »Your Friendly Neighborhood Spider-Man« alles ein, was Fans schon immer an Spidey geliebt haben. Gleichzeitig bietet die Serie eine neue Sicht auf die Anfänge des Teenager-Superhelden.

Die Serie nimmt den unvergesslichen Satz über die große Verantwortung, die mit großer Macht einhergeht, und nutzt ihn, um Spider-Mans idealistischen Pfadfinder-Altruismus mit den Zielen anderer Charaktere zu vergleichen, die in ihren eigenen Köpfen gute Jungs sind, wenn auch nicht in der moralischen Rubrik der Serie.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man überzeugt in fast jeder Hinsicht. Ja, es gibt einige seltsame Animationen, und sicher, die Hauptstory sind Dinge, die wir wie die Rückseite unserer Hand kennen. Aber es gibt gerade genug, um Spaß am Zuschauen zu haben. Es gibt tolle Charaktere, ein spektakuläres Design, einen sensationellen Soundtrack und den überragenden Norman Osborn. Außerdem ist es eine Liebeserklärung an alles, was mit Spider-Man zu tun hat.

Und das neue Marvel-Jahr fängt gerade erst an! Am 4. März 2025 geht es schon mit der Live-Action-Serie Daredevil: Born Again weiter. Dann verprügelt Matt Murdock nämlich wieder ordentlich böse Jungs. Falls ihr mehr über die Marvel-Serien für 2025 wissen möchtet, findet ihr in dem obigen Kasten einen Artikel dazu.