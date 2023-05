YouTube hat eine neue Nummer 1: Der aktuell größte Gaming-Streamer kommt aus Marokko

Ein Marokkaner schießt sich bei den Zuschauerzahlen auf YouTube ganz nach oben.

Nicht nur Twitch kann mit hohen Zuschauerzahlen im Streaming angeben, auch YouTube hat mittlerweile einige Größen unter seiner Plattform gesammelt. Das erste Quartal in diesem Jahr hat aber laut Streams Charts einen Streamer auf Platz 1, mit dem wohl die Wenigsten gerechnet haben.

Der Marokkaner ilyas elmaliki - الياس المالكي hat sich in kürzester Zeit an die Spitze hervorgekämpft, mit 8,98 Millionen gesehene Stunden trägt er nun das Krönchen. Insgesamt war er von Anfang Januar bis Ende März 258 Stunden und 40 Minuten live. Hauptsächlich spielt der YouTuber Fifa 23, hat aber auch erst vor knapp einem halben Jahr ernsthaft mit dem Streaming begonnen.

Mit dem zweiten Platz muss sich IShowSpeed zufrieden geben, nachdem er in der Auswertung für das gesamte Jahr 2022 noch mit Abstand führte. Er kommt auf 8,57 Millionen gesehene Stunden. Der in den USA beliebte TimTheTatman schafft es mit 7,54 Millionen auch noch auf das Treppchen.

Unter den Top 10 versteckt sich aber auch noch eine weitere aufsehenserregende Persönlichkeit: DrDisRespect ist nach seinem Twitch-Rauswurf gezwungenermaßen auf YouTube gewechselt, kann sich mit 6,25 Millionen gesehenen Stunden aber auch hier bewähren.

Die Top 10 der meistgesehenen YouTube-Gaming-Streamer im ersten Quartal 2023. Quelle: Streams Charts

Wie entstehen die Zahlen?

8,98 Millionen gesehen Stunden klingt zwar nach einer Menge, ist aber auch schwer greifbar. Nehmen wir unsere Nummer 1 als Beispiel: Ilyas war in den drei Monaten etwas mehr als 258 Stunden mit seinem Stream live, durchschnittlich sahen ihm dabei etwa 34.700 Fans zu. Multipliziert ihr also die zwei Zahlen, kommt ihr auf die 8,98 Millionen gesehenen Stunden.

Was dabei interessant ist: Ilyas hat zwar die meisten gesehenen Stunden, aber nicht die höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahlen. IShowSpeed lockt in seinen Streams etwa 46.400 Fans an, ist aber nicht so häufig und so lange online wie der Marokkaner. Würde er sich jedoch ähnlich häufig vor die Kamera setzen, könnte er Ilyas vermutlich recht einfach überholen.

IShowSpeed ist auch im Vergleich mit den anderen Streamern der Top 10 beeindruckend: Immerhin ist er der Einzige, der weniger als 200 Stunden live war – und schafft es dennoch mit Abstand auf Platz 2.

Verfolgt ihr einen oder mehrere der Streamer? Schreibt uns eure Streaming-Favoriten gerne in die Kommentare, egal ob YouTube oder Twitch!