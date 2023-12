GTA 6: Jemand fordert jetzt schon 2 Millionen Dollar von Rockstar als Entschädigung

Im Trailer war dieser Mann zu sehen, dem realen Vorbild passt das nicht in den Kram.

Am 5. Dezember veröffentlichte Rockstar endlich den mit Spannung erwarteten ersten Trailer für GTA 6. Ein gewaltiges Spektakel, immerhin gilt GTA als eine der größten Spielereihen der Welt und zieht eine riesige Anzahl an Spielerinnen und Spielern an. Der Trailer wurde auf YouTube schon jetzt über 136 Millionen Mal abgerufen.

Allerdings hat es nicht einmal eine Woche gedauert, und die erste Person fühlt sich von Rockstar unfair behandelt und fordert Entschädigung in Millionenhöhe. Die Rede ist hierbei von dem sogenannten Miami Joker , der mit bürgerlichem Namen Lawrence Sullivan heißt.

1:30 Das ist GTA 6! Der erste Trailer zeigt Vice City in neuer Pracht und den Release

Ihr habt mein Leben genommen!

Sullivan wurde im Jahr 2017 einer größeren Öffentlichkeit bekannt, nachdem ein Polizeifoto des Mannes im Internet die Runde gemacht hatte. Auffällig war hier vor allem sein vollständig tätowiertes Gesicht sowie die grünen Haare, was bei vielen sofort Erinnerungen an den Joker aus Batman weckte.

Jetzt hat Sullivan ein Video auf Tiktok veröffentlicht, in dem er Rockstar vorwirft, sein Gesicht und sein Leben ohne Erlaubnis verwendet zu haben.

Bei der Forderung Sullivans handelt es sich bislang erst einmal nur um genau das: eine Forderung. Rechtliche Schritte scheint der Miami Joker noch nicht in die Wege geleitet zu haben. Er spricht lediglich davon, von Rockstar sehr viel Geld zu bekommen - was zumindest nach der Androhung eines Rechtsstreits klingt.

Wir müssen reden, GTA! Wir müssen reden. Und wenn nicht, müsst ihr mir eine Million Dollar geben oder zwei. [...] Der Florida Joker akzeptiert das nicht. Ihr habt mein Gesicht genommen, ihr habt mein Leben genommen.

Passiert da noch mehr?

Bereits kurz nach dem Release ist den Leuten aufgefallen, dass der neue Trailer zu GTA 6 im großen Stil auf reale Ereignisse aus Florida und Miami zurückgreift und diese in abgewandelter Form im Trailer als Social-Media-Videos darstellt. Neben Alligatoren in Swimmingpools und halbnackten Gärtnern wurde hier bereits die Gemeinsamkeiten zwischen Sullivan und dem im Trailer zu sehenden Häftling herausgestellt.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Rockstar eine Klage angedroht wurde, da einigen Menschen die satirische Darstellung gewisser Personen unangenehm bekannt vorkam. Das prominente Beispiel ist Schauspielerin Lindsay Lohan, die Rockstar verklagte aufgrund der Darstellung einer Promi-Dame in GTA 5 und dem blonden Cover-Modell.

Allerdings ging Lohan nach einem fünfjährigen Rechtsstreit als Verliererin hervor und Rockstar wurde nicht belangt. Im Falle des Florida Jokers sticht die Inspiration deutlich offensichtlicher hervor als noch im Falle Lohans. Ob Sullivan jedoch wirklich einen Rechtsstreit mit dem milliardenschweren Unternehmen wagt und damit Erfolg haben könnte, ist recht unwahrscheinlich.

Was ist eure Meinung zu der Situation? Könnt ihr die Wut des Mannes aus Florida nachvollziehen, oder haltet ihr die Reaktion für übertrieben? Was denkt ihr allgemein über den Trailer zu GTA 6? Freut ihr euch auf Rockstars nächstes Gangster-Abenteuer, oder konnte euch der Trailer noch nicht überzeugen? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!