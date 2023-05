YouTube: In Japan wurde zum ersten Mal jemand verhaftet, weil er Gameplay-Videos hochgeladen hat

Die Entwickler von Steins;Gate waren wohl nicht sonderlich erfreut, ihr Spiel auf YouTube zu sehen.

Ein scheinbar harmloses YouTube-Video hochgeladen und plötzlich steht die Polizei vor der Tür? Das klingt ziemlich beängstigend und passiert normalerweise nicht. Aber hinter dem erstaunlichen Vorfall, der sich in Japan zugetragen hat, steckt eine schwierige Frage.

Was ist passiert?

Verhaftet wurde der 52-Jährige Shinobu Yoshida wegen des illegalen Hochladens und Monetarisierens von Gameplay-Videos auf YouTube. Wie die Website Japan Today berichtet, hat Yoshida bereits zugegeben, dass er sich des Gesetzesverstoßes bewusst war.

Konkret geht es um drei Videos zum Visual Novel Steins;Gate: My Darling's Embrace, einer romantischen Komödie, in der ihr hauptsächlich Anrufe führt und E-Mails verschickt und empfangt. In den Videos war unter anderem auch das Ende des Spiels zu sehen, was wohl auch mit der Anklage zusammenhängt. Darüber hinaus spielen anscheinend auch Videos eine Rolle, die ausführliche Spoiler zum Steins;Gate-Anime und zur Serie Spy x Family enthielten.

Warum gerade jetzt?

Warum es genau in diesem Fall zu einer Verhaftung kam, ist zurzeit nicht bekannt. Grundsätzlich ist es in Japan notwendig, beim Hochladen von Gameplay-Videos eine Genehmigung des Rechteinhabers einzuholen. In der Praxis wird das wohl meistens anders gehandhabt.

Möglicherweise spielt auch das Spiele-Genre eine Rolle. In dem Visual Novel geht es vor allem darum, die Geschichte über Texte zu erleben, Spieler-Interaktion ist nur selten notwendig. Gameplay-Videos können bei einem solchen Spiel viel eher als Ersatz zum selber Spielen dienen, als etwa bei einem Action-Adventure mit Kämpfen.

Was haltet ihr von der Geschichte? Findet ihr es übertrieben, dass so hart gegen Gameplay-Videos vorgegangen wird? Oder seht ihr es eher als problematisch an, dass ein YouTuber an Gameplay-Videos verdient und so der fragliche Titel möglicherweise weniger verkauft wird? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!