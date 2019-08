Die gamescom 2019 bietet erneut eine signing area an. Dort könnt ihr euch Autogramme von ausgewählten Youtube-Stars sichern. Darunter auch von Der Heider und Sarazar. Wir zeigen euch, wo ihr euch zum Beispiel ein Autogramm von Gronkh sichern könnt.

Diese Youtuber gibt es in der signing area

Plan der Autogrammstunden: Es gibt insgesamt zwei signing areas in Halle 11.2. Dort könnt ihr von Mittwoch bis Samstag verschiedene Autogrammstunden von bekannten Youtubern wahrnehmen.

signing area 1 - Zeitplan

Mittwoch, 21. August 2019

Donnerstag, 22. August 2019

13:00 bis 16:00 Uhr: Lusor Koeffizient

17:00 bis 19:00 Uhr: DoctorBenx

Freitag, 23. August 2019

13:00 bis 15:00 Uhr: Kedos

16:00 bis 17:00 Uhr: GermanSnakeGaming

Samstag, 24. August 2019

signing area 2 - Zeitplan

Mittwoch, 21. August 2019

Donnerstag, 22. August 2019

Freitag, 23. August 2019

Samstag, 24. August 2019

gamescom 2019: Ein Autogramm von Gronkh

Weitere Autogrammstunden: Neben der offiziellen signing area der gamescom 2019 könnt ihr euch in den Hallen bei den Publishern Autogramme von LetsPlayern, Youtuber, Streamer und Influencer sichern. Wer ein Autogramm von Gronkh möchte, kann sich dies dank Bethesda am Freitag, den 23. August zwischen 09:00 und 18:00 Uhr hinter Halle 8 beim Red Bull Gaming Club im Außenbereich sichern.

Zeitplan für andere Autogrammstunden:

Gronkh - Red Bull Gaming Club, hinter Halle 8, Freitag 23.8 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Joachim Hesse (Onkel Jo) - Red Bull Gaming Club, hinter Halle 8, Freitag 23.8 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Pandorya - Red Bull Gaming Club, hinter Halle 8, Freitag 23.8 von 09:00 bis 18:00 Uhr

eosAndy - Red Bull Gaming Club, hinter Halle 8, Freitag 23.8 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Bei CaseKing in Halle 7 werdet ihr in der Woche der8auer und Flying Uwe zu sehen bekommen. Genaue Daten sind hier noch nicht bekannt. Des Weiteren erwarten euch die BiberBros bei Alternate in Halle 10.1. Auch hier gibt es aber noch kein Datum.

