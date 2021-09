Youtubers Life 2: Release-Termin und Preis stehen fest

Youtubers Life 2, die Fortsetzung der Lebenssimulation rund um das Influencer-Dasein, hat jetzt einen Release-Termin. Das Spiel erscheint am 19. Oktober 2021 für PC, PlayStation, Xbox und Switch. Publisher Raiser Games gab die Info per Pressemitteilung bekannt.

Auch der Preis für Youtubers Life 2 steht inzwischen fest. Für 30 Euro können Spieler das Leben eines Youtubers nachspielen, ohne sich im echten Leben vor die Kamera zu stellen.

Wenn ihr das Spiel kaufen wollt, bieten wir euch hier einen Affiliate-Link an. Solltet ihr Youtubers Life 2 hier erwerben, bekommen wir eine kleine Provision. Am Preis für euch ändert sich dadurch nichts.

Youtubers Life 2 kaufen *Affiliate-Link

Worum geht's in Youtubers Life 2?

Youtubers Life 2 will gegenüber dem Vorgänger mehr spielerische Freiheit bieten. Spieler schlüpfen in die Haut eines eigenen Charakters, den sie fortan zu einem namhaften Influencer in den Sozialen Medien machen müssen. So erstellen sie Inhalte auf den fiktiven, an der Wirklichkeit angelehnten Plattformen NewTube, Glitch und InstaLife.

Hier seht ihr einen neuen Trailer zum Spiel:

Erstmals bietet Youtubers Life 2 mit der NewTube City auch eine größere Spielwelt, die verschiedene soziale Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Influencern ermöglicht. So erhalten Spieler außerdem Quests, um wertvolles Wissen zu erlangen, wie man in der schnelllebigen Welt der Influencer zu Erfolg kommt.

Bei Youtubers Life 2 mit an Bord sind große Namen wie PewDiePie, Paluten und GermanLetsPlay, wie ihr hier nachlesen könnt:

35 1 Mehr zum Thema PewDiePie und Paluten in Youtubers Life 2

Mit einer fliegenden Drohne nehmen Spieler das Leben zu jedem Zeitpunkt auf. Um immer den heißesten neuen Content bieten zu können, folgen sie außerdem Trends und nehmen an Events im Spiel teil.