Mit ein paar Klicks zum großen Gaming-Influencer werden? Klar geht das! Naja, zumindest virtuell in Youtubers Life 2. Der Nachfolger will nicht nur das Gameplay rund um Videodreh, Fantreffen und Lifestyle verbessern, sondern hat sogar richtige Youtuber-Größen an Bord.

Die zehn lizenzierten Influencer im Spiel tragen die ganz großen Namen: Felix Kjellberg alias PewDiePie kennt so ziemlich jeder Spieler, denn immerhin versammelt er ein Heer aus 110 Millionen Abonnenten auf YouTube hinter sich.

In Deutschland beliebt und bekannt sind außerdem Paluten und GermanLetsPlay. Weitere Größen aus dem Youtube-Kosmos in Youtubers Life 2 heißen Rubius, Laurenzside, Crainer, Vegetta777, InoxTaq und xFaRgAnx. Die internationale YouTube-Prominenz ist also vertreten.

Disclaimer: Die Youtubers-Life-Spielereihe erscheint bei Raiser Games. Der Publisher wird von der Webedia Mediengruppe mitfinanziert, zu der auch GameStar.de gehört.

Was machen die Stars da?

In Youtubers Life 2 greifen die Influencer den Spielern als »Guardians« unter die Arme, um die eigene Karriere als Content Creator ins Rollen zu bringen. Sie fungieren also quasi als Berater. So treffen virtuelle Nachwuchs-YouTuber auf ihre Idole, arbeiten in Nebenmissionen mit ihnen zusammen und erlangen so wichtiges Wissen darüber, wie man als Videoersteller so richtig erfolgreich wird.

Wie Spider Mans Onkel es sagen würde: Aus großer Macht erwächst große Verantwortung. So sollen die erfolgreichen YouTuber auch darauf vorbereiten, wie man ein positives Vorbild ist. Sergio de Benito von Publisher Raiser Games erklärt:

"Ruhm ist ein unbeständiges Wesen, und wie Film-, Pop- und Sportstars vor ihnen haben auch YouTuber in den letzten zehn Jahren erfahren, dass alles, was sie tun oder sagen, unter die Lupe genommen wird, sobald sie den Durchbruch geschafft haben. Wir waren der Meinung, dass es ein Muss für Youtubers Life 2 ist, YouTuber aus dem echten Leben im Spiel zu haben, denn sie sind die einzigen Menschen auf dem Planeten, die mit einer gewissen Authentizität Ratschläge erteilen können, die auf den Höhen und Tiefen basieren, die sie während ihrer Zeit in der Öffentlichkeit sowohl genossen als auch ertragen haben."

Mehr zum Spiel lest ihr im Artikel oben. Youtubers Life 2 erscheint im Laufe des Jahres 2021 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.