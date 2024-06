Neues Zelda jetzt offiziell enthüllt und nach 38 Jahren spielen wir Zelda endlich selbst

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist Link mal derjenige, der Rettung braucht.

Wir nehmen euch die Butter direkt vom Brot: Ja, streng genommen konnte man Prinzessin Zelda schon im 1993er Zelda: The Wand of Gamelon, aber kommt schon ... niemand denkt gerne an dieses Spin-Off zurück. Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wurde das erste ernstgemeinte Zelda-Spiel enthüllt, indem ihr tatsächlich als die titelgebende Prinzessin spielt! Diesmal hat es nämlich den Kollegen Link erwischt, er wurde von einem magischen Loch verschluckt und die Prinzessin muss ihn retten.

Die Ankündigung von Echoes of Wisdom fand im Rahmen der jüngsten Nintendo Direct statt, der Look des Spiels orientiert sich sehr stark am Remake von The Legend of Zelda: Link's Awakening von 2019. Heißt konkret: Ihr spielt aus der Vogelperspektive, Figuren und Umgebungen wirken leicht gummihaft stilisiert. Den kompletten Trailer seht ihr hier:

Das Spiel erscheint übrigens schon am 26. September 2024 für Nintendo Switch!

Mehr als nur eine neue Hauptfigur

Echoes of Wisdom fährt in puncto Gameplay genau die Stärken auf, die ihr von Zelda gewohnt seid: Ihr erkundet eine riesige Weltkarte, kämpft euch durch rätselgespickte Dungeons und erweitert euer Fähigkeitenarsenal. Einen großen Twist gibt's aber: Prinzessin Zelda kämpft nicht mit Schwert!

Stattdessen führt die Heldin einen mächtigen Trirod, also einen Zauberstab, mit dem sie jeden Gegenstand in der Spielwelt kopieren kann. Klingt ein bisschen merkwürdig, passt aber auf den ersten Blick perfekt zum Zelda-Gameplay: Ihr könnt beispielsweise Tische stapeln, um an höhere Orte zu gelangen. Oder ihr kopiert gleich Gegner, um sie anderen Feinden auf den Hals zu jagen.

Unsere Zelda-Expertin Mary ist jetzt bereits sehr angetan:

Marylin Marx 38 Jahre und über 20 Hauptspiele später findet der größte Gag der Zelda-Geschichte (das ist doch eigentlich Link!) endlich seinen Höhepunkt. Endlich, endlich dürfen wir in das Kleid der namensgebenden Prinzessin schlüpfen. Und das Protagonisten-Gewandt steht Zelda verdammt gut.



Zelda: Echos of Wisdom bricht nämlich noch mit einer ganzen Reihe weiterer Konventionen, die wir über die Jahre hinweg als selbstverständlich wahrgenommen haben. Statt Schwert, Schild und einer Reihe von Gadgets nutzen wir herbeigezauberte Alltagsgegenstände wie Betten, Steine oder Stühle, um uns durch die Welt und Dungeons zu bewegen.



Das sieht im Trailer schon absolut fantastisch aus! Ich weiß nicht wie es euch ging, aber bei dem Stacken von Wasserblöcken musste ich stark an Minecraft denken - im positiven Sinne! Auch die Möglichkeit, Monster als Minions zu beschwören, könnte richtig spannend sein.



Ich hoffe, dass Zelda: Echos of Wisdom genau die kreativen Lösungsansätze bietet, die es im Trailer anteasert. Und ich frage mich, ob wir am Ende wieder Gannondorf auf die Nase hauen oder es dieses Mal auch einen Antagonisten-Wechsel gibt.

Neue Switch Lite im Zelda-Look

Die neue Nintendo Switch Lite: Hyrule Edition erscheint zeitgleich zu Echoes of Wisdom.

Passend zum Release Ende September erscheint zeitgleich eine Nintendo Switch Lite in der entsprechenden Farbpalette. Die sogenannte Hyrule Edition kleidet sich in schickes Gold.

Was haltet ihr vom neuen Zelda? Seid ihr ein Fan der neuen Spielfigur? Freut ihr euch aufs Stapeln von Betten? Und hat überhaupt jemand Zelda: The Wand of Gamelon gespielt?