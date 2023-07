Gleich 2 großartige Zelda-Spiele sind ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich

Der Stab der Jahreszeiten spielt in einem der neuen Abenteuer eine große Rolle.

Ab dem 27. Juli könnt ihr beide Zelda-Teile für den Game Boy Color nachholen - oder zum zwanzigsten Mal durchspielen, solche Zeitgenossen soll es auch bei uns in der Redaktion geben, ähem. Worum es in Oracle of Seasons und Oracle of Ages geht, erfahrt ihr hier.

Beide Spiele landen in den Retro-Apps von Nintendo Switch Online, sind also nur für Abonnenten des kostenpflichtigen Services verfügbar. Wenn ihr eure Konsole hochfahrt, sollte das Update für den Game-Boy-Emulator automatisch heruntergeladen werden. Danach könnt ihr sofort loslegen.

Worum geht's in Oracle of Seasons?

In Oracle of Seasons spinnen die Jahreszeiten und nur mit eurem Stab könnt ihr sie wieder in Ordnung bringen.

Link wird von der Macht des Triforce in das Land Holodrum teleportiert. Dort trifft er alsbald auf die Tänzerin Din, das Orakel der Jahreszeiten. Als die Dame kurz darauf vom finsteren General Onox entführt wird, bricht überall im Land das Chaos aus. Sommer, Winter, Herbst, Frühling - welche Jahreszeit wo herrscht, ist nicht mehr nachvollziehbar.

In diesem Trubel müsst ihr gemeinsam mit Link acht Essenzen der Jahreszeiten aus den serientypischen Dungeons holen, um Din zu retten und den normalen Lauf der Dinge wiederherzustellen. Dabei hilft euch der Stab der Jahreszeiten, mit dem ihr, nun ja, die Jahreszeiten wechseln könnt, um Rätsel zu lösen und voranzukommen.

Oracle of Seasons ist in vielen Punkten eine Hommage an den allerersten Serienteil, vor allem bei den Bossgegnern. Und es gibt einen tierischen Begleiter, der so heißt wie unser Redaktionsleiter Dimi. Das ultimative Qualitätsmerkmal, mit dem Nintendo seltsamerweise nicht die Werbetrommel rührt…

Worum geht's in Oracle of Ages?

In Oracle of Ages muss Link das Zeitchaos wieder geradebiegen.

Link verschlägt es in das Land Labrynna. Dort muss er die von der Hexe Veran entführte Nayru befreien, denn die ist das Orakel der Zeit. Kein Wunder, dass überall das Chaos ausbricht, seit sie verschwunden ist. Die Welt gerät mehr und mehr aus den Fugen.

Gemeinsam mit Link sammelt ihr die acht Essenzen der Zeit und schlussendlich zieht ihr Veran in einem spektakulären Bosskampf die Ohren lang. Dabei wechselt ihr mithilfe der Harfe der Zeit immer wieder zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her.

Im Gegensatz zu Oracle of Seasons ist Ages deutlich weniger auf Action und mehr auf Rätsel ausgelegt. Macht euch auf einige Kopfnüsse gefasst (ja, wir meinen dich, Jabu-Jabus Bauch!).

Der besondere Clou der beiden Oracle-Spiele

Der eigentliche Grund, weshalb Fans die Oracle-Spiele bis heute feiern, ist das Passwort-System. Die beiden Spiele sind nämlich miteinander verlinkt! Am Ende eines Durchgangs erhaltet ihr einen Code. Gebt ihr den im anderen Oracle-Teil zu Beginn ein, erwartet euch ein an manchen Stellen abgeänderte Handlung, neue Charaktere und - Mini-Spoiler - sogar ein Auftritt einer sehr prominenten Zelda-Persönlichkeit.

Im Laufe des Passwort-Spiels erhaltet ihr dann noch weitere Codes, die sich wiederum in dem anderen Teil nutzen lassen, um mächtige Items wie das Master-Schwert oder das beste Schild freizuschalten.

Wie steht ihr zu den beiden Oracle-Spielen? Habt ihr sie als Kind, Jugendlicher oder gar Erwachsener damals auf dem Game Boy Color gespielt oder macht ihr euch heute zum ersten Mal auf den Weg nach Holodrum und Labrynna? Würdet ihr euch ausgewachsene 3D-Remakes wünschen, wie schon bei Links Awakening? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!