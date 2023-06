Euer liebstes Zelda-Spiel ist selbst nach 25 Jahren noch unübertroffen

The Legend of Zelda ist eine von diesen Gaming-Franchises, die viele von euch seit ihrer Kindheit begleitet haben. Wir haben es nach der Schule gezockt, später nach der Uni oder Ausbildung, und jetzt als Erwachsene nach dem Feierabend - oder setzen unsere eigenen Kinder davor.

Bei einer so ikonischen Franchise bilden sich natürlich auch sehr starke Meinungen darüber, welches der Spiele nun das Beste ist, und genau das wollten wir von euch wissen.

In einer Umfrage habt ihr uns mehr über eure Favoriten unter den Zelda-Spielen verraten und hier sind die Ergebnisse:

Spannend: Das Redaktions-interne Ranking sieht übrigens etwas anders aus

Unangefochtener Klassiker

Auf Platz 1 befindet sich der unschlagbare Klassiker Ocarina of Time. Auch fast 25 Jahre nach dem Release ist es das Spiel mit der höchsten Wertung auf Metacritic und auch ihr seid der Meinung, dass es den Platz an der Spitze mehr verdient als alle anderen.

Die spannende Story, wunderschöner Soundtrack, Level-Design und Gameplay konnten die meisten von euch komplett überzeugen, sodass Ocarina of Time auch Jahre später für noch das beste Zelda-Spiel ist.

Ocarina of Time. Ich habe das wieder und wieder durchgespielt und trotzdem entdecke ich dort immer wieder etwas Neues. Der Soundtrack. Das generelle Spieldesign. Einfach unglaublich. [...] Bakefish

Deswegen ist es auch zurecht in unserer Hall of Fame gelandet:

Einen weiteren Klassiker finden wir auch auf Platz 2. A Link to the Past war laut Kommentaren für so manchen von euch das erste Zelda-Spiel überhaupt. Das hat entsprechend einen tiefen Eindruck hinterlassen und führt dazu, dass A Link to the Past heute noch als einer der absoluten Favoriten gilt.

Die Gründe dafür hat unser User belard in den Kommentaren aufgelistet:

[...] Die ungewohnte Freiheit, mit einer der erste Open World Erfahrungen, wo es auf fast jedem Bildschirm etwas zu entdecken gab, die bis heute (imho) unerreichte Benutzerführung, die ganzen Secrets, die Lore die alleine die Welt und ihr Aufbau vermittelt (vortäuscht), der Schreck und das Erstaunen das ich erlebt hab, nachdem ich die Welt fast durch hatte und sich plötzlich ein Blick in den Schatten auftat. Für mich einfach unvergesslich. [...] belerad

Nach zwei Klassikern folgte überraschend mit Tears of the Kingdom ein nagelneues Spiel, das noch keine 2 Monate auf dem Markt ist. Offensichtlich hat euch dieser Zelda-Teil so richtig überzeugen können.

Es schlug in unserem Ranking so beliebte Spiele wie Twilight Princess, Majora’s Mask und den eigenen Vorgänger Breath of the Wild, der ebenfalls extrem positive Wertungen erhalten hatte.

Unser Review zu Tears of the Kingdom könnt ihr hier nachlesen:

Einen Ehrenplatz in euren Herzen hielt anscheinend auch das legendäre Zelda: Wand of Gamelon für die Philips CD-i erhalten, das in den Kommentaren mehrfach erwähnt wurde.

Wand of Gamelon fehlt auch. Dabei ist es immer noch unangefochtener Sieger bei Cutscenes. Tojaw

Es ist natürlich eine Schande, dass wir dieses geheime Juwel in der Abstimmung nicht berücksichtigt haben. Wir geloben Besserung und werden es bei unserer nächsten Umfrage zum besten Zelda-Spiel auflisten.

Was sagt ihr zu unserer Auswertung? Habt ihr die Ergebnisse so erwartet oder findet ihr die Platzierung überraschend? Wenn ihr die Umfrage selbst verpasst habt, erzählt uns trotzdem gerne in den Kommentaren, welches Zelda-Spiel euch am meisten gefällt. Wir freuen uns drauf!