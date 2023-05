Zelda: Tears of The Kingdom - Geht dringend früh nach Schloss Hyrule, um eine der besten Rüstungen zu bekommen

Auch Link möchte stilvoll und gut geschützt das Königreich retten. Wo ihr es das neue Reckengewand findet, verraten wir euch hier.

Unter Veteranen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist es mehr als eine Rüstung, es ist pure Nostalgie und steht sinnbildlich für Link: das Reckengewand.

Auch im Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist die Rüstung enthalten und ihre Werte machen es außerdem spielerisch lohnend, sie zu erlangen. Bereits auf der ersten Stufe weist es einen Rüstungswert von fünf auf - üblich ist drei. Rüstet ihr es gänzlich auf, ist es sicher eine der besten Rüstungen des Titels.

Doch anders als im Vorgänger ist sein Erhalt weit weniger selbstverständlich. Ihr stolpert nicht automatisch darüber, sondern müsst ein kleines Abenteuer abseits des Hauptstory-Pfads bestehen.

Wir verraten euch, wie ihr bereits früh während eurer Reisen gefahrlos einen Abstecher zum Schloss Hyrule unternehmen könnt, um euch das neue Reckengewand zu sichern.

So sieht das Objekt der Begierde aus: das neue Reckengewand. Gut erkennbar sticht auch der Rüstungswert bereits auf der ersten Stufe heraus.

Wie bekomme ich das neue Reckengewand?

Teleportiert euch über den Wolken zum Simosi-waka-Schrein und springt von dort aus runter, um problemlos bis nach Schloss Hyrule gleiten zu können. Tipp: Wenn ihr noch nicht genügend Ausdauer habt, dann baut euch auf der Schrein-Insel einfach ein Fluggerät aus euren Sonau-Bauteilen zusammen.

Bahnt euch euren Weg bis in den Thronsaal. Tipp: Ihr könnt an der Außenmauer des Schlosses prima hochklettern und den Deckensprung nutzen, um allen Feinden aus dem Weg zu gehen.

Im Thronsaal müsst ihr zwei Feuerschalen neben dem Thron entzünden. Anschließend öffnet sich das Geheimfach. In der Kiste darin ist das neue Reckengewand verborgen.

Schade: Von einer Eigenschaft seines Vorgängers müsst ihr euch beim neuen Reckengewand leider verabschieden: Die Schadensinfo über dem Lebensbalken bei Gegnern ist nicht mehr wie im Vorgänger Teil der magischen Hilfe.

Und wenn euch die nostalgische Suche nach dem Reckengewand hierhergeführt hat, ihr aber noch nicht sicher seid, ob der Nachfolger das bereits grandiose Breath of the Wild vom Thron stoßen kann, legen wir euch unser Testvideo ans Herz.

16:42 Tears of the Kingdom setzt neue Maßstäbe für Zelda und Open Worlds allgemein

Habt ihr euch die Rüstung bereits geholt oder wandelt ihr nun auf unseren Spuren, um das legendäre Gewand alsbald aus seiner Truhe zu befreien? Findet ihr es schade, dass der vertiefte Einblick in den Lebensbalken der Gegner im Nachfolger verwehrt bleibt? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!