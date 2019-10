Die Horror-Komödie Zombieland erhält nach 10 Jahren eine Fortsetzung. Inzwischen ist der Film mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin als Schrecken aller Untoten Kult. Ob Zombieland 2: Double Tap erneut mit der Original-Besetzung an den Erfolg anknüpfen kann, wird sich erst zum Kinostart am 07. November 2019 zeigen.

Inzwischen sind die ersten Filmkritiken eingetroffen und zeigen ein eher gemischtes Bild. Zwar gibt es von der Presse viel Lob für Regisseur Ruben Fleischer und seine Rückkehrer, doch an den Überraschungshit aus dem Jahr 2009 kann Teil 2 wohl nicht ganz heranreichen.

Gut, aber nicht so gut wie der erste Film

Bei Metacritic etwa kommt Zombieland 2 in der Wertungsübersicht auf nur 54 Prozent positiver Kritiken, während der erste Teil mit guten 73 Prozentpunkten gelistet wird. Ähnlich sieht es auf Rotten Tomatoes mit 75 Prozent positiver Reviews und einer durchschnittlichen Wertung von 6.33 von 10 für Teil 2 aus. Der erste Film Zombieland durchbrach damals die Schallmauer und kam auf sehr gute 90 Prozent.

Die ersten Meinungen der Kinobesucher kann man inzwischen auf IMDb ablesen. Hier wird Zombieland 2 auf aktuell gut 7,3 von 10 Punkten gelistet, ein ähnlicher Wert wie schon der erste Film mit 7,5 von 10. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob die Fans dem Film eine bessere Wertung geben.

In Deutschland kommt Zombieland 2 erst am 07. November in die Kinos. Bis dahin sind auch hierzulande die ersten Kritiken eingetroffen.

Erste Kritiken in der Wertungsübersicht