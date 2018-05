Zombieland 2 - Sequel mit der Original-Besetzung für 2019 angekündigt

Die Horror-Komödie Zombieland erhält nun doch eine Fortsetzung: Knapp 10 Jahre nach dem ersten Kinohit äußerten sich die beiden Autoren des Films, Rhett Reese und Paul Wernick, über das seit Jahren schon geplante Sequel.

Inzwischen zeigt sich das Autoren-Duo für die beiden Deadpool-Filme verantwortlich. Zum Kinostart von Deadpool 2 gaben sie im Gespräch mit dem US-Magazin Vulture ein kurzes Update zum Stand der Produktion von Zombieland 2:

"Wir steuern auf den zehnten Jahrestag von Zombieland zu. Zombieland kam im Oktober 2009 raus. Wir wissen nicht, was man zum Zehnjährigen schenkt, aber es könnte Zombieland 2 sein. [...] Wir können nur so viel sagen: Wir denken, dass wir Zombieland-Fans, die auf Zombieland 2 hoffen, ihre Wünschen sehr, sehr bald gewähren können."

Wiedersehen mit der Woody Harrelson & Co. geplant

Im Laufe des Gesprächs gehen sie noch mehr ins Details: Demnach ist eine Rückkehr der Original-Besetzung geplant, dazu gehören Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin. Auch Regisseur Ruben Fleischer soll wieder die Regie führen, der aktuell für Sony den Venom-Film dreht.

Zombieland - Bilder zum Kinofilm ansehen

Zombieland 2 soll Ende 2019 kommen

Nach Angaben der beiden Autoren hoffen sie auf einen Drehstart Anfang 2019, für einen geplanten Kinostarttermin im Oktober 2019.

Offiziell bestätigt ist der Release-Termin bisher noch nicht, jedoch zeigten schon im Vorfeld alle beteiligten Personen ihr Interesse an einer Fortsetzung der Horror-Komödie. Hoffen wir, dass es nun endlich auch klappt.

Zwischenzeitlich versuchte sich der Streaming-Dienst Amazon an einer Zombieland-Serie als Fortsetzung zum Kinohit. Doch die Pilotfolge aus dem Jahr 2013 kam bei den Zuschauern wohl nicht so gut an wie gewünscht, so dass die Idee der Serie wieder eingestampft wurde.