Zwei phänomenale Rollenspiele kehren nach über 20 Jahren auf die Switch zurück

Golden Sun ist zurück! Der Rollenspiel-Klassiker ist in wenigen Tagen auf der Switch erhältlich.

Nintendo veröffentlicht einen alten Titel nach dem nächsten auf der aktuellen Konsole. Mit dem Online-Service inklusive Erweiterungspaket lassen sich nicht nur Klassiker wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time oder Super Mario 64 dort spielen - schon bald sind auch die JRPGs Golden Sun und Golden Sun: Die vergessene Epoche mit im Angebot enthalten.

Worum geht’s in den Rollenspielen?

Die beiden Golden-Sun-Spiele waren eigentlich mal als ein einziges Spiel gedacht, mussten aufgrund der Speicherplatz-Limitierung auf dem Gameboy Advanced aber geteilt werden. Daher startet der zweite Teil genau dort, wo das erste Spiel mit einem Fortsetzung folgt beendet wurde.

Schauplatz ist die Welt Weyard, die in zwei rivalisierende Kontinente geteilt ist. Zentraler Konfliktpunkt ist dabei die Alchemie: So wird die zerstörerische magische Kraft genannt, die vor vielen Jahren versiegelt wurde.

Jetzt droht sie aber, wieder befreit zu werden. Im ersten Teil versucht die Abenteurergruppe, das zu verhindern - im zweiten Spiel erlebt man die Geschichte von denjenigen, welche die Alchemie befreien wollen.

Gekämpft wird per Rundentaktik, in der Welt warten aber auch einige Rätsel auf die Spieler. Zu den Releases 2001 und 2002 konnten die Rollenspiele fantastische Wertungen einheimsen, die aktuellen Metascores betragen 91 und 86.

Fans sind hocherfreut

In den Kommentaren unter dem Trailer finden sich einige Fans der JRPG-Reihe wieder. Mit fast 2.000 Likes ist JaceOKamis Begeistertung offensichtlich ansteckend:

Das ist wahrscheinlich die beste Ergänzung des Online-Dienstes überhaupt. Golden Sun 1+2 sind einige der besten RPGs, die es je gab. Jeder, der sie nie erlebt hat, sollte ihnen eine Chance geben!

Auch Hikargh freut sich über den Port auf die Switch und hofft auf eine Fortsetzung:

Nach all der Zeit zu sehen, dass Nintendo Golden Sun tatsächlich anerkennt … das ist einfach magisch. Bitte lasst das der erste Schritt zu einer Fortsetzung sein!

Wobei es genauer gesagt schon eine Fortsetzung gibt: Mit Golden Sun: Die dunkle Dämmerung wird die Story rund 30 Jahre später mit dem Sohn des Protagonisten auf dem Nintendo DS fortgesetzt.

Golden Sun 1 und 2 sollen ab dem 17. Januar 2024 auf der Nintendo Switch erhältlich sein.

Schnuppert ihr gerne in die angestaubten Titel rein, die Nintendo für die Switch frisch erscheinen lässt oder habt ihr eine Stauballergie und meidet eher Spiele, die bereits die Volljährigkeit überschritten haben? Werdet ihr bei Golden Sun und den Nachfolger eine Chance geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!