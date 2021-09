Zwei Spiele geschenkt bei Steam, aber ihr müsst schnell sein

Steam schenkt euch zwei Spiele, wenn ihr sie euch bis zum 29. September um 19 Uhr sichert: Syberia und Syberia 2 sind zwar ganz schön alt, aber es gibt trotzdem gute Gründe, ihnen ein gemütliches Plätzchen in eurer Bibliothek einzurichten.

Warum besonders Rätselfreunde und Steampunk-Fans mit den Abenteuern rund um die Anwältin Kate Walker Spaß haben werden, erkläre wir euch gleich. Erstmal dürft ihr in süßer 2000er-Nostalgie schwelgen, wenn ihr euch durch die Screenshot-Galerie klickt, die übrigens zehn Jahre nach dem Release von Syberia (2004) auf unserer Webseite erschienen ist:

Syberia - Screenshots ansehen

Darum lohnt sich Syberia

Die Syberia-Spiele sind absolute Klassiker und die ersten beiden Teile zählen allgemein zu den besten Vertretern ihres Genres. Ihr lernt Protagonistin Kate kennen, als sie nur einen kurzen Zwischenstopp einlegen und eine Automaton-Fabrik verkaufen will. Als sie dabei eine Leiche findet, stellt das ihr ganzes Leben auf den Kopf und schickt sie auf eine Reise quer durch Europa.

Die Story fesselt immer noch und beschäftigt euch pro Spiel ungefähr zehn Stunden lang, der zweite Teil fällt etwas kürzer aus - hat dafür aber Mammuts. Ihr entscheidet, wie wichtig euch das ist.

Besonders für Steampunk-Fans ist Syberia auch heute noch wert, durchgespielt zu werden. Besonders viele Spiele in diesem spannenden Setting gibt es ja leider nicht – wir haben hier mal eine Liste zusammengestellt.

Der richtige Zeitpunkt zum Nachholen: Obwohl Syberia 3 viele Spieler eher enttäuschte, wird die Serie in Kürze nochmal fortgesetzt. Am 10. Dezember 2021 erscheint Syberia: The World Before, das die Serie auch grafisch auf ein neues Niveau heben will. Genau die richtige Zeit also, um die Vorgänger (nochmal) nachzuholen!

Das Gratis-Angebot gilt nur noch bis 19 Uhr am 29. September 2021. Ihr fügt Syberia einfach direkt bei Steam eurer Bibliothek hinzu und dürft die Spiele dann für immer behalten.