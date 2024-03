Neu angekündigt: Gleich zwei düstere Rollenspiele ernennen sich selbst zu Rivalen von The Witcher 4

Comic-Wikinger Thorgal soll Geralt von Riva Konkurrenz machen.

Unsere polnischen Nachbarn haben mit »The Witcher« bereits eine weltbekannte Fantasy-Marke hervorgebracht, nun brodelt es im Osten erneut vor abenteuerlichen Versprechungen. Mit »Thorgal« und »The Night Wanderer« wurden zwei Titel vom aufstrebenden Studio Mighty Koi angekündigt, die laut den Entwicklern das Zeug haben sollen, The Witcher 4 zu entthronen .

Thorgal: Wikinger-Epos mit Unreal Engine 5

1:17 Thorgal: Das düstere WIkinger-Rollenspiel verspricht Großes

Das erste Spiel des ambitionierten Studios heißt »Thorgal« und basiert auf der gleichnamigen Comicserie von Grzegorz Rosiński und Jean Van Hamme, die seit 1977 veröffentlicht und in 18 Sprachen übersetzt werden.

Über das eigentliche Spiel ist bislang nicht allzu viel bekannt: Als der namensgebende Wikinger erlebt ihr sowohl bekannte Abenteuer aus den Comics als auch neue Geschichten und müsst euch gefährlichen Banditen, furchterregenden Monstern und gottgleichen Wesen stellen.

Mithilfe der Unreal Engine 5 und dem Einsatz von Photogrammetrie- und KI-Technologien soll Thorgal nichts weniger als visuell atemberaubend werden.

The Night Wanderer: Eine Mischung aus Sci-Fi und Dark Fantasy

3:12 Das Soulslike-Rollenspiel The Night Wanderer paart Schwertkampf mit Raumfahrt

Während in »Thorgal« die nordische Mythologie im Vordergrund steht, bietet euch »The Night Wanderer« eine düstere Mischung aus Science Fiction und Dark Fantasy. Basierend auf der Buchreihe »Lord of the Ice Garden« von Jarosław Grzędowicz will das Spiel eine komplexe Geschichte um den Soldaten Vuko Drakkainen bieten, der auf dem fremden Planeten Midgaard nach einer verschollenen Expedition sucht.

Die Entwickler versprechen euch ein dynamisches Kampfsystem, das Soulslike-Gameplay mit Rollenspiel- und Adventure-Elementen kombiniert , außerdem sollen euch eine fesselnde Hauptfigur, eine packende Geschichte und eine lebendige, außergewöhnliche Welt, die von geheimnisvollen Kräften geprägt ist, überzeugen .

Noch sind die Veröffentlichungstermine der beiden Spiele nicht bekannt und die handfesten Informationen rar. Aber wie ist euer Ersteindruck? Könnte eines der beiden frisch angekündigten Spiele tatsächlich das Zeug haben, in Zukunft The Witcher 4 Konkurrenz zu machen? Lasst uns eure Meinung im Kommentarbereich wissen!