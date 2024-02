The Witcher 3 HD Reworked zeigt, wie sich die Grafik des Rollenspiels seit dem Release gewandelt hat

Wie sehr sich die Grafik von The Witcher 3 seit dem Release im Jahr 2016 verbessert hat, zeigt ein neues Video des Modders Halk Hogan.

Erst 2022 wurde The Witcher 3 dank des Next-Gen-Updates grafisch nochmal auf eine völlig neue Stufe gehievt. Mit dafür verantwortlich waren auch diverse Modder, die schon in den Jahren davor die Optik des Rollenspiels immer weiter optimierten. Einige der Mods wurden dann sogar ganz offiziell mit dem Next-Gen-Update ins Spiel integriert.

Zu diesen Mods zählt auch das Projekt des Modders Halk Hogan namens HD Reworked. Das Paket ist zu großen Teilen dafür verantwortlich, dass die Texturen in der aktuellen Next-Gen-Version derart frisch und knackig wirken.

Doch offenbar reicht ihm das noch nicht. Halk Hogan arbeitet derzeit an einer neuen Version der Mod, die sogar die Texturen des Next-Gen-Updates weiter verbessern soll. Im Grund modifiziert er also derzeit seine eigene Mod.

Ein neues Video zeigt jetzt, wie HD Reworked NextGen Edition im Vergleich zum originalen Release ausfällt und damit, wie weit das Rollenspiel in den letzten acht Jahren gekommen ist.

Eine neue Pflicht-Mod für Witcher-Fans?

Bevor die HD Reworked Mod offiziell integriert wurde, galt das Projekt lange als eine Pflicht-Mod, die jeder Fan installieren sollte. Einfach, da der grafische Sprung derart beeindruckend war, ohne mit dem Stil des Originals zu kollidieren.

Außerdem schätzten viele an der Mod, dass sie trotz besserer Optik nur minimal auf die Performance schlug. Wer Witcher 3 ohnehin auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen konnte, konnte in der Regel auch die Mod installieren.

Die Hoffnung ist natürlich, dass es sich mit der neuen Version für die Next-Gen-Version ganz ähnlich verhält. Wie sehr diese das ursprüngliche Spiel überarbeitet, seht ihr oben. Es gibt auch noch ein Vergleichsvideo, in dem ihr zudem sehen könnt, wie sich die neuen Texturen von denen der Next-Gen-Version unterscheiden.

Einen Release-Termin gibt es für die komplette Mod derzeit noch nicht. Aber im Dezember hat Halk Hogan eine kleine Preview-Version veröffentlicht, die zumindest die Steine im Spiel schon einmal überarbeitet. Diese Mod könnt ihr euch bereits runterladen.

Halk Hogan arbeitet nicht nur daran, The Witcher 3 zu verschönern. Der Modder schraubt außerdem an umfangreichen Mods für andere Open-World-Rollenspiele, beispielsweise auch für Cyberpunk 2077. Und sogar für Starfield hat er bereits eine erste Version veröffentlicht. Wenn ihr euch also auch bei diesen Spielen nach schärferen Texturen sehnt, sind die Mods von Halk Hogan ein zuverlässiger Anfang.