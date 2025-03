0 statt 30 Euro: Actionspiel mit genialer Physik und GTA-Charme fährt zum Release ein außergewöhnliches Manöver

In Deliver At All Costs explodieren wahrlich nicht nur Feuerwerksraketen.

So ein Angebot ist wahrlich selten: Deliver At All Costs kostet eigentlich 30 Euro, wenn es am 22. Mai 2025 erscheint. Zumindest bei Steam, Xbox und PlayStation bleibt der Preis auch. Im Epic Games Store dagegen könnt ihr das Actionspiel eine ganze Woche lang kostenlos abstauben und dauerhaft behalten, wie Konami bestätigt.

Wer mal in den Kalender guckt, wird feststellen, dass der 22. Mai nämlich ein Donnerstag ist. Nicht nur zufällig ist das genau der Wochentag, an dem Epic seine wöchentlichen Gratis-Spiele anbietet. Deliver At All Costs soll nun Teil davon werden.

Was ist Deliver At All Costs?

Ihr spielt einen Lieferanten in den 50er Jahren, dem seine Umgebung kaum weniger wichtig sein könnte. Aus der Iso-Perspektive fahrt ihr durch eine US-amerikanische Stadt und zerstört dabei alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Und lasst euch eines gesagt sein: In dieser Welt existieren offenbar weder Nieten noch Nägel. Seht selbst:

2:12 Deliver At All Costs: Das Actionspiel mit GTA-Parallelen gibt’s zum Release eine Woche kostenlos

Die Kombination aus Kameraperspektive, Setting und absolutem Fahrzeugchaos erinnert ein wenig an die alten Tage von GTA, bevor die Spielereihe mit dem dritten Teil die Third-Person-Perspektive etabliert hat.

Deliver At All Costs treibt das Chaos aufgrund der auszuliefernden Pakete noch auf die Spitze: Hier fahrt ihr mit einer Abrissbirne am Heck durch das Industrieviertel oder entwendet eine riesige Statue, während eine Möwe ihr Geschäft auf euch verrichtet. Ihr seid aber nicht durchgängig im Auto unterwegs, Hauptfigur Winston kann auch durch die Welt spazieren und dabei allerlei Unfug anrichten.

Ursprünglich war das Spiel lediglich ein Projekt schwedischer Studenten. Das kam aber letztlich so gut an, dass die Entwickler nun zusammen mit Konami als Publisher an einem vollwertigen Spiel arbeiten. Wer übrigens jetzt schon mit einem Pickup etliche Gebäude dem Erdboden gleichmachen möchte, kann auf Steam die Demo bereits ausprobieren.