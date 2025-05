100 Männer gegen einen Gorilla: Was als virales Meme begann, wird jetzt zum Steam-Spiel

Wir sind alle für den Gorilla, oder?

Wer regelmäßig auf Social Media unterwegs ist, wurde in den letzten Wochen sicherlich mit der Frage konfrontiert, wer in einem fatalen Kampf gewinnen würde: 100 Männer oder ein ausgewachsener Gorilla? Während eine tatsächliche Durchführung des Experiments zeitnah unwahrscheinlich ist, hat sich ein Entwickler dazu entschlossen, es zumindest digital durchzuführen: als eigenes PC-Spiel aus Steam.

Steig ein, hau drauf und finde es heraus!

Während es in Mario Kart selbst allein kein Problem darstellen dürfte, einen Gorilla in den Schatten zu stellen, sieht es im direkten Faustkampf eher düster aus. Doch wie die berüchtigte Yu-Gi-Oh-Karte Taktik des Massenangriffs bereits vor über 20 Jahren verdeutlichte, können schwächere Lebewesen in der Überzahl ziemlich stark werden.

Darum geht's: Die Frage, wie viele Menschen ein Gorilla allein ausschalten könnte, ist fast so alt wie das Internet selbst. Ende April ist sie durch TikTok jedoch wieder an die Oberfläche gespült worden und beschäftigt nun zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf sämtlichen Social-Media-Plattformen.

Mit Gorilla Vs 100 Men erscheint jetzt ein Spiel, das sich ausschließlich diesem Konflikt widmet. Ihr schlüpft in die Rolle des Gorillas und kämpft (wie überraschend) gegen 100 Männer. Falls euch diese Herausforderung als Hobby-Primat zu lachhaft werden sollte, könnt ihr euch im Arcade-Modus so lange mit Menschen prügeln, bis ihr verliert - oder keine Lust mehr habt.

Der Entwickler GrodGames beschreibt sein Meme-Spiel gleichzeitig effizient und einladend: Kann ein Gorilla 100 Männer besiegen? Steig ein, hau drauf und finde es heraus!

Erscheinen soll das verrückte Actionerlebnis am 15. Juli 2025. Wie viel es kosten wird, ist zwar noch nicht bekannt, ihr könnt es aber bereits jetzt auf Steam eurer Wunschliste hinzufügen.

Was sagen die Experten zum Konflikt?

Tatsächlich gibt es wenige Experten, die sich im Rahmen ihres Studiums auf Gorillakämpfe spezialisiert haben - zumindest nicht unter solch ungewöhnlichen Bedingungen. Genau genommen könnte der Entwickler hinter GrodGames, je nach Erfolg des Spiels, vermutlich sogar der erste Mensch auf der Welt sein, der allein damit sein Brot verdient.

Tara Stoinski, Präsidentin und wissenschaftliche Leiterin der Dian Fossey Gorilla Fonds, glaubt, dass die Menschen zwar gewinnen könnten, sicherlich aber nicht alle lebend davonkämen. Im direkten Kampf hätte der Gorilla zwar einen gewaltigen Vorteil, die Menschen könnten durch ihre Intelligenz und ihre Zahl jedoch eine Strategie entwickeln, die der Affe nicht so einfach umgehen kann. Im 1v1 gibt es jedoch keine Zweifel, dass selbst Dwayne The Rock Johnson chancenlos dastehen würde.

Jetzt habt aber keine Angst! Die Chance, dass ihr in Europa auf einen Gorilla trefft, mag zwar niemals null sein, bleibt jedoch äußerst gering. Und wenn ihr nicht gerade die Familie des Affen bedroht oder ausseht wie die NES-Version von Pauline aus Donkey Kong, geht von den friedlichen Geschöpfen keine Gefahr aus.