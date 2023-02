100 Mal Avatar 2 gesehen: Treuer Kino-Gänger beeindruckt sogar James Cameron

Gibt es einen Film, der euch so gut gefällt, dass ihr seinetwegen gleich mehrere Male ins Kino gegangen seid? Der Niederländer Rick Pratjé kann diese Frage definitiv mit Ja beantworten. Denn er hat Avatar 2: The Way of Water insgesamt 100 Mal im Kino angeschaut!

Sogar James Cameron ist beeindruckt

Wie die niederländische Presseagentur und Jeuxvideo berichteten, wurde schließlich sogar Regisseur James Cameron auf den fleißigen Kino-Gänger aufmerksam. Zusammen mit dem Produzenten Jon Landau schickte er ihm eine Video-Nachricht, in sich beide beeindruckt von dem Enthusiasmus Pratjés zeigen und ihm für seine Unterstützung danken:

Mit seiner Begeisterung für Avatar 2 steht Pratjé natürlich nicht allein da. Wie schon der erste Film konnte auch The Way of Water große Erfolge erzielen und spielte innerhalb weniger Wochen über zwei Milliarden Dollar ein. Mehr zu diesen rekordverdächtigen Zahlen lest ihr in unserem Artikel:

Apropos Rekord: Auch wenn Pratjé über 300 Stunden mit Avatar 2 verbrachte, gibt es Kino-Fans, die es noch weiter trieben. Die Person, die den Rekord für die Meisten Kino-Besuche eines einzelnen Films hält, ist Ramiro Alanis aus Florida (USA). Er schaute sich Spider-Man: No Way Home zwischen 2021 und 2022 insgesamt 292 Mal auf der großen Leinwand an.

Was sagt der Avatar-Fan selbst?

Rick Pratje selbst meint, er hätte sofort erkannt, dass Avatar 2 ein großartiger Film sei. Innerhalb kürzester Zeit hätte er ihn bereits 20 Mal gesehen. Danach hätte er sich selbst die Herausforderung gestellt, ihn 50 und schließlich sogar 100 Mal zu sehen. Dabei hätte er immer wieder neue Details entdeckt. Nun warte er bereits ungeduldig auf Teil drei und vier der Saga.

Falls ihr nun auch neugierig auf den Film geworden seid, aber euch so gar nicht mehr an Charaktere und Story von Teil eins erinnern könnt, dann hat Steffi für euch einen Crashkurs parat, in dem sie die wichtigsten Hintergründe kurz und knackig erklärt. Wollt ihr die Alienwelt lieber selbst erkunden, dann müsst ihr wohl auf Ubisofts Open-World-Spiel warten, das ist allerdings noch von vielen Fragezeichen umgeben:

Habt ihr Avatar 2 schon im Kino angeschaut oder es noch vor? Hat euch der Film gefallen und würdet ihr ihn auch ein zweites Mal anschauen? Oder sind eure Lieblingsfilme ganz andere? Welches Leinwandspektakel könntet ihr euch immer wieder anschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!