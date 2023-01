Avatar 2 durchbricht historische Grenze an den weltweiten Kinokassen

Der enorme Erfolg von Avatar 2: Way of Water zieht erneut alle Blicke auf sich. Wie unter anderem Reuters berichtet, hat der Film nun zwei Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Damit gibt es offiziell nur noch fünf Filme, die erfolgreicher waren.

Was macht den Erfolg noch besonders?

Die erste Besonderheit liegt auf der Hand. Seit dem Release am 16. Dezember 2022 sind gerade einmal fünf Wochen vergangen. Zum Vergleich: Der erste Avatar lief vom 18. Dezember 2009 bis zum 12. August 2010 im Kino und erlangte in diesem Zeitraum ein weltweites Gesamteinspielergebnis von 2,74 Milliarden US-Dollar.

Die zweite Besonderheit ist, dass nun drei der sechs erfolgreichsten Filme aller Zeiten vom Regisseur James Cameron stammen. Das sind neben Avatar 2 das historische Drama Titanic von 1997 und der erste Avatar-Film von 2009. Da Cameron noch drei weitere Avatar-Filme in der Pipeline hat, können wir gespannt sein, wie sich die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in den nächsten Jahren entwickelt.

Wie erfolgreich ist Avatar 2 im Vergleich zu anderen Filmen?

Um euch einen Überblick über die erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu verschaffen, haben wir für euch eine Liste der Top-10 erstellt: (Stand: 23.01.2023)

1. Avatar (2,922 Milliarden US-Dollar)

2. Avengers: Endgame (2,797 Milliarden US-Dollar)

3. Titanic (2,201 Milliarden US-Dollar)

4. Star Wars Episode VII – The Force Awakens (2,069 Milliarden US-Dollar)

5. Avengers: Infinity (2,048 Milliarden US-Dollar)

6. Avatar 2: Way of Waters (2,024 Milliarden US-Dollar)

7. Spider-Man: No Way Home (1,916 Milliarden US-Dollar)

8. Jurassic World (1,671 Milliarden US-Dollar)

9. Der König der Löwen 2019 (1,663 Milliarden US-Dollar)

10. The Avengers (1,518 Milliarden US-Dollar)

Quelle: Box Office Mojo

