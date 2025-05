Wir haben 2.000 Leute zum neuen Trailer zu GTA 6 befragt und es ist definitiv Euphorie zu spüren

GTA 6 wird der wichtigste Release des Jahres 2026. Für diese Aussage braucht es wohl kaum eine Umfrage: Bei jedem neuen Info-Schnipsel überschlägt sich das Internet mit Theorien und andere Studios zitterten vor der befürchteten (und nun bestätigten) Release-Verschiebung, weil sie von dem Monstrum an Spiel vollkommen überschattet werden.

Spätestens mit dem letzten Trailer ist der Hype bei vielen Spielern rund um den Globus ausgebrochen – aber gilt das auch für die GameStar-Community? Wir haben euch gefragt, was ihr von dem neuesten Bewegtmaterial haltet. 2.095 Abstimmungen später lässt sich sagen: Die Begeisterung hat auch die meisten von euch erwischt.

So habt ihr abgestimmt

Folgende Grafik zeigt das aktuelle Stimmungsbild in der Community. Demnach können 30 Prozent den 26. Mai 2026 kaum noch abwarten, da der Trailer so fantastisch war. Mit 25 Prozent und damit auf Platz 2 ist die Euphorie etwas weniger ausufernd, aber auch hier haben sich die User über den Trailer gefreut.

Lediglich zwei Prozent konnten dem Trailer nichts abgewinnen und waren enttäuscht, während neun Prozent echtes Gameplay vermissten. Rockstar sieht das übrigens anders und behauptet, dass die Hälfte des Trailers aus Gameplay-Szenen besteht.

Das sagt ihr im Detail

Hier müssen wir uns an die eigene Nase fassen: Viele von euch haben die Abstimmungs-Option Der Trailer ist super, aber ich warte auf die PC-Version schmerzlich vermisst. Der Port wurde zwar schon bestätigt, aber ein Release ist vermutlich noch in weiter Ferne. Rockstar lässt sich beim PC gerne etwas Zeit.

Brodsn ist mindestens in einem Aspekt beeindruckt: Da wird die Messlatte für Grafik mal wieder 3 Etagen höher gelegt.

IronsteffL zeigt sich ebenfalls begeistert, wenn auch das Video nur zweitrangig ist:

Der Trailer an sich hat mir sehr gut gefallen - er war aber nicht der Grund, warum ich bald umgefallen wäre. Das waren die dutzenden Screenshots, die Rockstar noch veröffentlicht hat und bei denen ich manchmal kaum glauben kann, was ich da sehe! Dagegen sieht GTA V ja wirklich aus wie damals GTA IV zum Release von V!

Dagegen fehlten garfunkel eindeutig die klaren Gameplay-Szenen: Ein Trailer vollgestopft mit Zusammenschnitten aus Cutscenes haut mich jetzt nicht vom Hocker.

Während Rockstar seine dazugewonnene Entwicklungszeit nutzt, sind Fans fleißig dabei, jede kleinste Information weiter ans Tageslicht zu bringen. Es gibt schon klare Vorstellungen, wie die Map aufgebaut sein wird, zum Story-Ende gibt es auch schon Theorien und die FPS-Debatte lockt auch Technikexperten an. Mehr zu all dem findet ihr in den obigen Links heraus.