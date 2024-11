Ein brandneuer Zombie-Film erobert gerade Prime Video und thront in 89 Ländern auf Platz 1

Hauptfigur Manel kämpft sich in Apokalypse Z durch eine Welt voller Zombies. Bildquelle: Amazon

Aktuell sind auf Amazon Prime Video die Zombies los. Mit dem dystopischen Werk Apokalypse Z: Der Anfang vom Ende landet der Streaming-Anbieter einen absoluten Volltreffer bei Horror-Fans. Damit ihr wisst, vor welchen Untoten ihr euch in Acht nehmen müsst, geben wir euch jetzt alle wichtigen Infos zum neuen Endzeit-Hit.

Ein Zombie-Thriller, der durch die Streaming-Decke geht

Pünktlich zum schaurigsten Tag des Jahres nahm Prime Video den Film Apokalypse Z am 31. Oktober 2024 in sein Programm auf. 24 Stunden nach Release war das Projekt schon in 70 Ländern auf Platz 1 und stürmte nach nur drei Tagen in 19 weiteren Nationen die Spitze der Amazon-Charts (via FlixPatrol).

Aktuell ist der apokalyptische Albtraum immer noch in 68 Ländern der meistgeschaute Film auf der Streaming-Plattform.

Bei der Filmdatenbank IMDb bekommt Apokalypse Z eine solide Bewertung von 6,1 Sternen. Auf Rotten Tomatoes findet das Werk mit einen Audience Score von 71 Prozent noch mehr Anklang bei den Zuschauern. Einen gesonderten Kritiker-Score gibt es auf der Website zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Worum geht es in Apokalypse Z?

Die Story: Die Welt wird von einer merkwürdigen Krankheit befallen, die Menschen nach der Infizierung schlagartig in aggressive Untote verwandelt. Witwer Manel (Francisco Ortiz) lebt seit dem Tod seiner Frau abgeschottet und blieb daher lange vor einer Ansteckung verschont. Als seine Vorräte knapp werden, begibt er sich mit seiner Katze in die gefährliche Welt der Zombies.

1:26 Apokalypse Z: Im Trailer zum Sci-Fi-Film wird die Welt von einer Zombie-Krankheit heimgesucht

Der Cast besteht unter anderem aus:

Pritchenko: José María Yazpik (Madame Web, Beverly Hills Chihuahua)

Lucía: Berta Vázquez (Palmen im Schnee, Vis a vis)

Julia: Iria del Río (Visitante, Amanece)

Belén: Marta Poveda (Casting, Los 80)

Kamil: Ali Boulabiar (Back to the Present!, Elyas)

Die besondere Entstehungsgeschichte der Romanvorlage

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Manel Loureiro aus dem Jahre 2014. Schon 2005 existierte die Buchidee, aber als Blog-Projekt im Internet. Das entfachte so große Begeisterung bei Lesern, dass der Autor schließlich einen richtigen Roman schrieb.

2010 und 2011 folgten sogar gleich zwei Fortsetzungen, die natürlich Stoff für weitere Filmadaptionen bieten. In einem Interview mit unserer Partnerseite Sensacine gaben Regisseur Carles Torrens (Delaney, Sky Rojo) und Produzentin Nuria Valls (Der unsichtbare Geist, Red Lights) an, dass sie mit Apokalypse Z ein eigenständiges Werk erschaffen wollten.

Auch wenn das Statement nicht gerade nach Sequels schreit, ist aufgrund des Erfolgs durchaus denkbar, dass weitere Filme folgen könnten.

Wenn wir den Charts von Amazon Glauben schenken möchten, dann ist der Film auf jeden Fall einen Blick wert. Falls uns die Zombies doch zu nah kommen, können wir immerhin noch auf die Komödie Brothers umschwenken, die derzeit Platz 3 der beliebtesten Filme auf Amazon belegt. Einen Trailer findet ihr oben im Kasten verlinkt.