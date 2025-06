28 Years Later: Das Ende erklärt - was bedeutet der Twist für die Fortsetzung The Bone Temple?

Der junge Spike muss in 28 Years Later einige traumatische Erlebnisse bewältigen. Bildquelle: Sony Pictures

Das Ende von 28 Years Later legt bereits den Grundstein für die kommende Fortsetzung. Auf The Bone Temple müssen Fans allerdings nicht wieder gut zwei Jahrzehnte warten, denn der Film ist bereits abgedreht und soll Anfang 2026 ins Kino kommen.

Doch was bedeuten die finalen Szenen des aktuell laufenden Horrorfilms eigentlich? Wir verraten es euch.

Spoiler-Warnung: Wie an der Überschrift unschwer zu erkennen ist, folgen nun Details zur Handlung und auch zum Ende von 28 Years Later. Unser Vorschlag: Lest unsere spoilerfreie Filmkritik, geht ins Kino und lest dann den Artikel.

Was zum Jimmy? - Das Ende von 28 Years Later

Protagonist Spike (Alfie Williams) ist nach den Geschehnissen des Films nicht mehr derselbe. Der 12-Jährige hat seine krebskranke Mutter (Jodie Comer) verloren, ihren Schädel im Knochentempel von Dr. Kelson (Ralph Fiennes) platziert und sich von seinem Vater entfremdet (Aaron Taylor-Johnson).

Spike beschließt, nicht mehr in der sicheren Gemeinschaft auf der Halbinsel zu bleiben, schreibt seinem Vater einen Abschiedsbrief, überträgt ihm die Verantwortung für das von einer Infizierten geborene gesunde Baby und macht sich auf in die Wildnis.

Dort wird er jedoch von einer Gruppe der Untoten eingekesselt und von einer merkwürdigen Truppe Überlebender gerettet. Alle Gangmitglieder um Sir Jimmy Chrystal tragen bunte Trainingsanzüge und die langen blonden Haare ihres Anführers. Außerdem heißen sie alle auch Jimmy.

Spike schließt sich der Bande an, die mit ihren Ninja-Moves und schrillen Outfits so gar nichts ins Setting passen will.

Jimmy taucht bereits im Prolog auf

Der Beginn des Films nimmt die Zuschauer noch einmal mit in die Zeit des Virusausbruchs und deutet an, wie eine Gruppe Kinder beim Fernsehen von den Infizierten heimgesucht wird. Eines dieser Kinder ist Jimmy.

Dieser verliert seine Mutter, überlebt jedoch den ersten Angriff und flüchtet zu einer Kirche, in der sein Vater als Priester arbeitet. Der Geistliche erklärt seinem Sohn, der Virus sei Gottes Werk und die Befreiung der Menschheit von ihren Sünden.

Er übergibt eine Kette mit einem Kreuz seinem Sohn und umarmt sein für ihn gottgegebenes Schicksal. Jimmy überlebt und trägt die besagte Kette auch 28 Jahre später noch.

In The Bone Temple wird es sehr wahrscheinlich um Spike und die wie ein religiöser Kult daherkommende Gruppe um Jimmy gehen, die vor brutaler Gewalt nicht zurückschreckt. Das Motiv »Religion« findet sich nicht nur bei Jimmy und im Titel der Fortsetzung, auch Spike war bereits im Knochentempel von Dr. Kelson.

Cillian Murphy, der die Hauptrolle in 28 Days Later spielte, soll ebenfalls in den kommenden Filmen dabei sein. 28 Years Later: The Bone Temple kommt am 15. Januar 2026 ins Kino, ein weiterer Teil ist bereits in Planung, aber noch nicht bestätigt.