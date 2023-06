Neue Netflix-Serie kostet 200 Millionen Dollar und vereint Marvel mit Game of Thrones

3 Body Problem wird eine der teuersten Netflix-Serien überhaupt. Bildquelle: Netflix

David Benioff und D.B. Weiss haben mit der kontrovers diskutierten letzten Staffel Game of Thrones bei vielen Fans des Genres verbrannte Erde hinterlassen. Doch jetzt melden sich die beiden mit einer neuen, ziemlich teuren und vor allem bildgewaltigen TV-Serie zurück, die schon im Januar 2024 auf Netflix startet: 3 Body Problem.

Und die scheint bei Fans von Fantasy und auch Sci-Fi einen Nerv zu treffen: Der erste Trailer zu 3 Body Problem hat nicht nur bei GameStar-Lesern für reichlich Neugier gesorgt. Auf YouTube ist der Ausblick auf 3 Body Problem mit zehn Millionen Views der mit Abstand erfolgreichste Trailer der letzten Tage.

An diese Abrufzahlen kommt nicht einmal das erste richtige Video zu Squid Game: Staffel 2 heran, das aktuell 3.3 Millionen Abrufe für sich verbuchen kann. Im Zuge des Tudum-Events hatte Netflix eine ganze Palette an neuen Trailern und Ankündigungen herausgeballert.

Den ersten Trailer zu 3 Body Problem könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

1:47 3 Body Problem: Die Macher von Game of Thrones enthüllen bildgewaltiges Werk mit Gänsehaut-Feeling

Was ihr zu 3 Body Problem wissen solltet

Die Story: 3 Body Problem basiert auf der gleichnamigen Romantrilogie des chinesischen Autors Cixin Liu aus dem Jahr 2008, ins Deutsche wurden die Bücher mit Die drei Sonnen übersetzt. Die Geschichte spielt sich in China gegen Ende der 1960er ab, während im Land eine Kulturrevolution tobt.

Inmitten des ganzen Chaos wird eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern dazu beauftragt, Signale noch vor allen anderen Nationen ins All zu senden, um so Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. 50 Jahre später kommt es dann tatsächlich zur ersten Begegnung, aber nicht so, wie erhofft.

Hinter den Kulissen: In 3 Body Problem trifft mit den Darstellern John Bradley und Benedict Wong ein wenig Game of Thrones auf Marvel. Ferner sind weitere Schauspieler wie Jess Hong, Saamer Usmani, Jovan Adepo, Rosalind Chao oder Sea Shimooka an der TV-Serie beteiligt.

Wie bereits erwähnt, verantworten David Benioff und D.B. Weiss das große Netflix-Projekt. Die beiden Showrunner und Produzenten sind natürlich am ehesten für die Serienadaption von Game of Thrones bekannt und sollten sogar mal eine Star Wars-Trilogie in Szene setzen. Daraus wurde jedoch nichts und jetzt widmen sich Benioff und Weiss einer anderen SciFi-Produktion.

Das (beeindruckende) Budget: 3 Body Problems kommt mit einem Budget von insgesamt 200 Millionen US-Dollar daher, was die Serie zu einer der teuersten Netflix-Produktionen überhaupt macht.

Bei insgesamt acht Episoden dürfte damit jede Folge auf Kosten von jeweils 25 Millionen US-Dollar kommen. Somit dürfte sich 3 Body Problems Platz 3 der teuersten TV-Serien aller Zeiten mit WandaVision teilen – vor House of the Dragon und nach Stranger Things und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.

Was für einen Eindruck habt ihr bisher von 3 Body Problems: Seid ihr an der neuen (und ziemlich teuren) Netflix-Serie interessiert oder lässt euch das Gezeigte bisher kalt? Gebt ihr dem neuen Projekt der Game of Thrones-Macher eine Chance oder bleibt ihr erstmal skeptisch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!