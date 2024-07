Drachen und Kerker zum Sonderpreis! Bei Humble ist gerade ein riesiges Pathfinder-Paket besonders günstig.

Wer bis zum 1. August beim regelmäßigen Bücher-Bundle von Humble zuschlägt, bekommt eine halbe Bibliothek zum Spottpreis.

Natürlich lohnt sich das Paket nur dann wirklich für euch, wenn ihr Interesse an Pen&Paper und insbesondere an Pathfinder mitbringt. Also dem alternativen Dungeons & Dragons für alle, die ihre Regelwerke gerne auch ein wenig umfangreicher genießen.

Doch sollte das der Fall sein, dann ist dieses Angebot wirklich einen Blick wert. Wie immer könnt ihr für das Bundle so viel bezahlen, wie ihr wollt. Wer aber genug Geld für die höchste Stufe ausgibt, erhält damit sage und schreibe 143 PDFs rund um Pathfinder. Einhundertdreiundvierzig.

Spaß macht das System allemal und das nicht nur als Pen&Paper. Auch die Rollenspiele von Owlcat können sich sehen lassen:

14:56 Pathfinder: Wrath of the Righteous - Das Rollenspiel-Meisterwerk im Testvideo

Das ist das Angebot

Wie gewohnt bekommt ihr alle Inhalte des Bücher-Bundles in digitaler Form als PDF und könnt dafür zwar so viel zahlen wie ihr wollt, schaltet aber über höhere Beiträge auch mehr Artikel frei.

Doch selbst wenn ihr mit dem höchsten Betrag alle verfügbaren Inhalte erhaltet, spart ihr damit noch immer über 1.500 Euro!

Hier die verschiedenen Bundle-Stufen:

Für 5 Euro gibt es 28 PDFs

Für 14 Euro gibt es 56 PDFs

Für 23 Euro gibt es 74 PDFs

Für 47 Euro gibt es 143 PDFs

Dass gerade die letzte Stufe so einen gewaltigen Sprung macht, lieg an dem Pathfinder Mega Bundle. Darin sind alle 69 PDFs enthalten, die es bereits im April bei Humble abzustauben gab.

Wenn ihr also damals schonmal zugeschlagen habt, könnt ihr euch die höchste Stufe jetzt sparen. Würdet ihr euch all diese PDFs ohne Paket kaufen, kostet euch das laut Humble ganze 1.628 Euro.

Das steckt in dem Paket

Allein aufgrund der unglaublichen Menge können wir euch hier nicht im Detail aufdröseln, welche Bände ihr durch das Bundle alles erhaltet. Es ist aber eine gewaltige Mischung. Ihr könnt also mit verschiedenen Abenteuern, Kampagnen-Settings, Regelbüchern sowie Sammlungen für neue Klassen, Völker, Gegenstände oder Monster rechnen.

Hier einige Beispiele:

Dead Man's Chest ist ein Themenband für ein Piratensetting, inklusive Regeln für die Bewegung von Schiffen.

ist ein Themenband für ein Piratensetting, inklusive Regeln für die Bewegung von Schiffen. Midgard Tales beinhaltet ganze 13 liebevoll gestaltete Abenteuer rundum ganz klassische Heldengeschichten.

beinhaltet ganze 13 liebevoll gestaltete Abenteuer rundum ganz klassische Heldengeschichten. Trapsmith hilft euch dabei, haufenweise Fallen in eure Spiele einzubauen und so mehr Kreativität und Abwechslung in die Partie zu bringen.

Gemeinsam haben alle Bücher, dass sie von den Indie-Verlagen Kobold Press und Frog God Games stammen. Es sind also keine Angebote direkt vom Pathfinder-Verlag Paizo, sondern Drittanbieter, die auf die offene Spiellizenz zurückgreifen. Wenn es um Drittanbieter geht, zählen diese beiden Verlage allerdings zu den besten.