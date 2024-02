5 neue Steam-Hits, die ihr wahrscheinlich verpasst habt

In News Tower baut ihr eine Zeitung im New York der 1930er auf.

Wie (fast) jeden Samstag gibt's hier jetzt wieder die Eilmeldungen aus der Welt der kaum bekannten PC-Spiele. Wir stellen euch fünf neue Titel auf Steam vor, die zwar keine großen Schlagzeilen machen, aber bei Eingeweihten prima ankommen.

Viel Spaß bei unseren fünf Geheimtipps zum Wochenende! Indes gibt's im Mainstream auf Steam auch gerade die eine oder andere Überraschung:

News Tower

Genre: Aufbauspiel | Steam-Release: 13. Februar 2024 (Early Access) | Preis: 19,99 Euro

6:39 Die Zeitung muss fertig werden: Wir verbringen eine Woche in News Tower

Magazin über Videospiele berichtet über Videospiele über Zeitungen. Paradox. Gerade langjährige GameStar-Leserinnen und -Leser dürften sich noch gut an die Spiele Mad News und Mad TV erinnern, auch wenn die Teile so alt sind, dass es damals selbst die GameStar noch nicht gab.

Wo waren wir? Ach ja, News Tower! Das ist so ähnlich! Ein bisschen. Ihr baut im New York der 1930er Jahre ein Zeitungsgebäude, richtet Redaktionsräume ein und haltet die Druckerpresse am Laufen. Dass das schon im Early Access prima funktioniert, könnt ihr in unserem vorläufigen Test nachlesen:

Kebab Chefs

Genre: Restaurant-Management | Steam-Release: 19. Januar 2024 (Early Access) | Preis: 17,49 Euro

1:10 In Kebab Chef lebt ihr endlich den Traum vom eigenen Dönerrestaurant

In Kebab Chefs! - Restaurant Simulator führt ihr den weltweiten Siegeszug des Döners fort - im virtuellen Raum. Ihr managt ein Kebab-Restaurant, bedient haufenweise hungrige Herrschaften und steigt idealerweise zum größten Laden in der Stadt auf. Das Early-Access-Spiel ist auf Koop ausgelegt.

Night Raider

Genre: Abenteuer-Shooter | Steam-Release: 27. Januar 2024 | Preis: 5,89 Euro

Falls ihr wegen David Hasselhoff hier seid, müssen wir euch enttäuschen. In Night Raider geht's nicht um sprechende Sportwagen, sondern um Ballereien aus der Vogelperspektive in der Zombieapokalypse. Es ist allerdings kein echtes Survivalspiel wie beispielsweise Project Zomboid.

Ihr durchforstet von Untoten überrannte Gebäude, müsst das Nötigste zum Überleben zusammenklauben, euch gegen Zombies zur Wehr setzen und – ganz wichtig – am Ende lebend und mit prallem Rucksack wieder entkommen. Fast wie ein Samstag im Supermarkt also.

Tevi

Genre: Metroidvania-Plattformer | Steam-Release: 30. November 2023 | Preis: 28,99 Euro

1:59 Tevi: Release-Trailer zum Metroidvania

Tevi kommt ganz niedlich daher, hat es aber in Wahrheit faustdick hinter den Ohren. Ihr durchquert eine große Pixelart-Welt im Stil eines Plattformers, hüpft und weicht Angriffen von Feinden aus und schaltet nach und nach mehr Möglichkeiten frei, zuvor unerreichbare Areale zu erschließen. Metroidvania-typisch auch mit anspruchsvollen Bosskämpfen.

Falls das Genre genau euer Ding ist, schaut mal in unseren Artikel zu den besten aktuellen Metroidvanias.

Make Way

Genre: Rennspiel/Kreativ | Steam-Release: 4. Dezember 2023 | Preis: 14,99 Euro

Ihr fahrt gerne chaotische Rennen und baut dabei gleich auch die Rennstrecken selbst? Dann könnte Make Way einen Blick für euch Wert sein. Denn hier habt ihr viele Freiheiten, wie ihr die Rennstrecken gestalten wollt.

Besonders als Partyspiel kommt Make Way zur Geltung. Fans von Mario Kart wissen: Kaum etwas würzt ein schüchternes Treffen mit neuen Kommilitonen so, wie sich gegenseitig von einer virtuellen Strecke zu pfeffern.

Ist diese Woche ein interessantes Spiel für euch dabei? Falls ja, welchem wollt ihr mal eine Chance geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!