Neues Deep Rock Galactic wird zum unerwarteten Steam-Bestseller

Als »kleiner« Ableger geplant, steckt Survivor den großen Bruder Deep Rock Galactic mal eben in die Tasche.

Überraschte Entwicklergesichter kennzeichnen den Februar auf Steam. Erst werden die Macher von Helldivers 2 von Millionen Spielerinnen und Spielern überrannt, dann geht auch das Spinoff Deep Rock Galactic: Survivor derart durch die Decke, dass selbst das Original dagegen alt aussieht.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

Ableger überflügelt Original

1:03 So sieht der brandneue Ableger zum Koop-Dauerbrenner Deep Rock Galactic aus

Es belegt vielleicht nur den neunten Platz der letztwöchtigen Topseller, aber das sind auf Steam ernstzunehmende Dimensionen. Als wir das letzte Mal nachgeschaut haben, waren rund 57.000 Spieler und Spielerinnen gleichzeitig in Deep Rock Galactic: Survivor aktiv. Das dürften hunderttausende verkaufte Einheiten sein.

Überrascht war vor allem Entwickler Ghost Ship Games, die den kleinen Ableger eigentlich nicht dafür vorgesehen hatten, das Original in den Schatten zu stellen. Passiert ist es trotzdem. Naja, sie werden wohl darüber hinwegkommen.

Anders als Deep Rock Galactic, das sich in der Ego-Perspektive um Koop-Bergbau und Insekten-Ballereien dreht, wagt sich Survivor in ein recht neues Genre vor: die Reverse Bullet Hell. Ihr führt automatische Angriffe aus, während ihr euch durch Gegnerhorden bewegt (und metzelt), immer neue Techniken lernt und so mächtiger und mächtiger werdet.

Übrigens haben wir Deep Rock Galactic, also das Original jetzt, erst 2023 einem Nachtest unterzogen und fanden eins der besten aktuellen Koop-Spiele vor:

