5 neue Steam-Hits, die kaum jemand kennt

The Front mischt Survival und Shooter auf eine ungewohnte Art und Weise.

Diesmal mit Strategiespielen satt und Action sowohl für den grimmigen als auch heiteren Geschmack.

Diesmal mit Strategiespielen satt und Action sowohl für den grimmigen als auch heiteren Geschmack. Viel Spaß bei unseren kleinen bis mittelgroßen Steam-Hits!

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Genre: Multiplayer-Action | Steam-Release: 19. Oktober 2023 | Preis: 19,50 Euro

Dass auch mal ein AA-Titel wie Illfonics Ghostbusters: Spirits Unleashed hier Erwähnung findet, ist ein ziemlich seltener Umstand. Aber fundiert: Immerhin hat kaum jemand den Steam-Release nach der Epic-Exklusivität mitbekommen, es gibt kaum 300 Spieler-Reviews und die Höchstzahl gleichzeitig aktiver User dümpelt bei 659 rum. Der Wertungsschnitt liegt bei 86 Prozent im sehr positiven Bereich.

Das neue Ghostbusters: Spirits Unleashed ist ein ziemlich liebevoll gestaltetes Stück Fan-Service, dem aber auf Dauer die Puste ausgeht , wie wir im Test feststellen:

The Front

Genre: Sandbox-Survival | Steam-Release: 11. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 19,50 Euro

Es kann offenbar nie genug Survival-Spiele geben. The Front wagt eine ganz andere Herangehensweise an das beliebte Genre: Ihr müsst nicht nur mit Freunden in einer postapokalyptischen Sandbox-Welt überleben, eine Basis bauen und Waffen und Ausrüstung herstellen. Ihr müsst auch an großen Schlachten teilnehmen, die zwischen verschiedenen Fraktionen ausgetragen werden.

Das Spiel ist im Early Access bereits ziemlich beliebt und versammelt in der Spitze über 19.000 gleichzeitig aktive User. Falls ihr eher von der entspannten Sorte seid und dem Survival-Genre mal einen Besuch abstatten wollt, empfehlen wir euch hier die besten Einsteiger-Titel auf dem Markt:

Survival light 7 starke Survival-Spiele, die perfekt für Anfänger geeignet sind von Christian Just

Rungore

Genre: Karten-Actionspiel | Release: 12. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 14,79 Euro

Kartenspiele wie Slay the Spire zeichnen sich vor allem durch ihre rundenbasierte Natur aus. Ihr habt Zeit, euch eure Schritte und Angriffe genau zu überlegen. Darauf pfeift Rungore komplett und lässt euch das Spielprinzip in Echtzeit durchprügeln. Hektisch, aber offenbar spaßig, wie auch der Trailer nahelegt.

Zudem gibt's viel Humor und einen knalligen, markanten Grafikstil. Das Ganze kommt schon im Early Access auf Steam bei Spielerinnen und Spielern sehr gut an.

Growth

Genre: Strategie-Puzzle | Release: 16. Oktober 2023 | Preis: 9,99 Euro

Wer Spiele vor allem zur Entspannung spielt, muss mitunter ziemlich genau hingucken, um wirklich stressfreie Spiele zu finden. Dorfromantik ist ein deutsches Eigengewächs, bei dem meditativer Landschaftsbau die Antistresshormone ankurbeln soll. Genau so ein Spiel ist auch Growth. Es setzt auf Hexfelder, lässt euch gemütlich hübsche Naturgebiete aus dem Nichts zaubern und dafür die Kraft der Tiere nutzen.

Growth bietet auf Steam zudem eine Demo an. Wer interessiert ist, kann also unverbindlich reinschnuppern und danach hoffentlich eine fundiertere Kaufentscheidung treffen.

Für Petra Schmitz gehören Spiele vom Schlag eines Dorfromantik zu den Titeln, die sie Menschen empfiehlt, die sonst eigentlich gar nichts mit Gaming am Hut haben.

Legendary Creatures 2

Genre: Strategie-Mix | Release: 17. Oktober 2023 | Preis: 5,89 Euro

Den Abschluss macht dieses Mal Legendary Creatures 2. Das Strategiespiel mischt Elemente von 4X, Dungeon Crawler und Autobattler zu einem ziemlich ungewöhnlichen Gameplay. Ihr erkundet im Stil eines Roguelike die offene Welt, stellt Truppen zusammen und sammelt Helden und mächtige Kreaturen, um einen dämonischen Boss auszuschaltet, der die Länder mit Dunkelheit überzieht.

